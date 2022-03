Története egyik legrosszabb napját zárta a pesti tőzsde. A hétfőinél is jelentősebb, 11 százalékos zuhanással zárt kedden a Budapesti Értéktőzsde első számú indexe, a BUX. A forint is két százalék felett esett.

Szükséges esetben a Magyar Nemzeti Bank az eszköztár minden elemével beavatkozik a hazai pénzügyi piacok stabilitásának biztosítása érdekében;

a jegybank szorosan monitorozza a helyzetet, és minden pillanatban készen áll a beavatkozásra –közölte a jegybank.

Az MNB közléséről a Reuters is beszámolt, többek között jelezték, hogy továbbra is rendkívül kedvezőtlen a nemzetközi befektetői hangulat. A forint mellett a közép-európai régió többi devizája is gyengült, különösen a lengyel zloty és a cseh korona.

Fotó: Vémi Zoltán/VG

Hozzátették, a jelenlegi pénzpiaci folyamatokat az egész régióban külső hatások, egy rendkívüli háborús konfliktus következményei alakítják. A koronavírus-járványt követő helyreállási időszak adatai bizonyították, hogy a magyar gazdaság fundamentumai erősek – tájékoztattak.

Az MNB egyértelmű célja, hogy a geopolitikai körülmények miatt megemelkedett kockázatok ne veszélyeztessék hazánk ár- és pénzügyi stabilitását. A pénzpiaci mozgások fundamentálisan nem indokoltak, de növelik a fölfelé mutató inflációs kockázatokat.

