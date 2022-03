A lengyel jegybank (NBP) kész beavatkoznia a piacon, hogy megállítsa a zloty túlzott ingadozását - közölte a bank közleményében ma délután. Elképzelhető, hogy az intervencióra már a bejelentés előtt sor került, mivel délután két óra körül gyanus összhangban megfordult a zloty, a cseh korona és a magyar forint zuhanása.

Fotó: Shutterstock

Ilyen együttes mozgásra korábban is gyakran volt példa, de erre vagy valamilyen – a régió egészét érintő - hírre volt szükség, vagy – ami megszokott a régió piacain – az euró/dollár kereszt markáns elmozdulásai nyomán. Az utóbbi árfolyamban ma valóban történt jelentős mozgás, csakhogy ez pont a közép-európai devizák további gyengülését indokolta volna, hiszen a dollárt erőteljesen vásárolták, aminek következtében 0,8 százalékot erősödött az euró ellenében, amely a 21-hónapos mélypontot közelítgette 1,11 környékén.

A forint rekord szinteket kóstolt a 380-as vonalon is túl az euró ellenében, majd hirtelen 374-375 környékére ugrott vissza. A cseh korona, szintén nagy gyengülés után, 25,5-ön túlról tért vissza 25,25 környékére. A zloty a 4,8-as szintet is átütötte, majd 4,7-nél is erősebb szintekre robogott vissza.

A közép-európai devizák erősödése után jött a lengyel jegybanki bejelentés: a Reuters fél 5-kor adott hírt az NBP közleményéről. "A zloty elmúlt napokban tapasztalt gyengülése nincs összhangban a lengyel gazdaság fundamentumaival, sem az NBP monetáris politikájának irányával" - fogalmazott a közlemény.

Az NBP megfelelő szintű devizatartalékot tart és rendelkezik a megfelelő eszközkészlettel, hogy szembeszálljon a pénzügyi ás devizapiacok negatív trendjeivel

– tették hozzá.

A devizapiaci fordulat után érkeztek jelentések arról is, hogy az NBP-hez hasonló bejelentést tett a Magyar Nemzeti Bank is. Szükséges esetben az MNB az eszköztár minden elemével beavatkozik a hazai pénzügyi piacok stabilitásának biztosítása érdekében; a jegybank szorosan monitorozza a helyzetet, és minden pillanatban készen áll a beavatkozásra – válaszolta a jegybank az MTI megkeresésére kedden.