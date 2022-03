Két nap bizalmat szavaztak a befektetők a részvénypiacnak pénteken: a jelek szerint nem számítanak negatív fejleményekre az ukrán-orosz háborúban, így átvitték pozícióikat a jövő hétre, annak tudatában, ha mégis rosszra fordul a helyzet, legkorábban szerdán válhatnak meg a magyar tőzsdén kereskedett részvényeiktől.

A BUX 42 905 ponton, 2 százalék feletti pluszban zárta a rendkívül hektikus mozgásokat hozó hetet (a magyar tőzsde vezető indexe hétfőn még 38 ezer pont alá is benézett). A péntek egyik nyertese az OTP Bank befektetői voltak, a piac örömmel fogadta, hogy a pénzintézet első embere, Csányi Sándor továbbra is egy hete minden nap kitartóan vásárolja a bankpapírokat a szingapúri Sertorius Fund-on keresztül. A bankrészvények a technikai elemzésekben gyakran hangoztatott kulcsszint (12 ezer forint) felett zártak 45 forinttal, vagyis 4,4 százalékos pluszban fejezték be a kereskedést.

A Mol papíroknak láthatóan jót tett, hogy sikerült megelőzni, hogy tovább rohamozza a lakosság a benzinkutakat, az olajtársaság részvényei 1,4 százalékkal drágultak. A Richter bár jó hírt közölt egy új kutatási projektről, árfolyama csupán fél százalékkal került feljebb.