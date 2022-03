Az ingatlanos cég tranzakciószám-becslése szerint februárban 13 793 ingatlan-adásvétel bonyolódhatott Magyarországon,

ami csaknem 28 százalékkal múlja felül a januárit.

Tény azonban az is, hogy az adat a 2021. februárinál 5 százalékkal kisebb, viszont a 2020-as számnál 5 százalékkal magasabb. A Duna House azt is közölte, 93 milliárd forintnyi lakáscélú jelzáloghitelt írhattak alá a múlt hónapban.

Fotó: Vémi Zoltán

Összességében hangsúlyozzák, hogy korábbi évek trendjeit vizsgálva a második legaktívabb február volt az idei, beigazolódott tehát a Duna House szakértőinek várakozása, miszerint nemcsak az évkezdet lesz erős, hanem a tavasz még ennél is nagyobb pörgést hoz a piacra. Ezért bizakodók a társaságnál az üzleti környezetük alakulását illetően. Mind a keresletet, mind pedig a megkötött szerződések állományát magas szintre várják, ugyanakkor azt azért megjegyzik, hogy az orosz–ukrán háború esetleges negatív hatásai miatt a várakozásik most bizonytalanabbak, mint eddig.

A hitelpiacon januárhoz képest csökkent a volumen, de még mindig a vártnál erősebb volt az év második hónapja. A Duna House Pénzügyek piaci becslése alapján 93 milliárd forint jelzáloghitel realizálódott hazánkban az elmúlt hónapban, ami – az előző havi korrekció ellenére – az eddigi legerősebb február az elmúlt években – hangsúlyozzák. Felidézik, hogy a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint

2020 azonos időszakában 75,2, tavaly pedig 69,2 milliárd forintos hitelvolumennel zárt a piac, azaz 2021-hez képest 34 százalékos a növekedés.

Hozzáteszik, hogy a következő időszakban a gazdasági helyzet és a kamatemelési ciklus várhatóan csökkenti a folyósított jelzáloghitelek volumenét, illetve az igénylések száma is visszaeshet a közeljövőben.

A Concorde Értékpapír publikálta a DH papírjaira vonatkozó negyedéves elemzését. A dokumentumot jegyző Gaál Gellért részvényelemző hangsúlyozza, hogy vételre ajánlja a társaság részvényeit, illetve felülvizsgálják az eddig érvényes, 560 forintos célárat is. Látni kell, hogy már ez idáig is ambiciózus célárat fogalmazott meg a DH-papírokra a Concorde, ugyanis

a részvények az elmúlt évben 390 és 555 forint között mozogtak, a háború híre azonban egészen 470 forint köré törte le a DH-részvények árát.

Gaál Gellért hangsúlyozza, összességében jó számokat közölt a napokban az ingatlanos társaság, és a cégvezetés stratégiája is ambiciózus, jók a vállalat kilátásai, így a részvények egyértelműen alulértékeltek. Az is kedvező a szakember szerint, hogy a csoport nem kezd újabb ingatlanfejlesztésekbe, hanem a már meglévő projektek kifutása után még az eddigieknél is letisztultabbá válik a profilja. Nagy eredmény, hogy az olasz H-Group akvizíciója a korábbi 1,7 milliárd forintról csaknem 2,9 milliárdra emelte a csoport profitját. Ugyanakkor az olaszországi operációt be kell építeni a csoport működési modelljébe, és csak aztán lehet új célárat megfogalmazni – tette hozzá Gaál Gellért.