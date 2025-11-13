Deviza
gyógyszergyártás
Covid-19
Biontech
Covid-19 vakcinák
vakcinaüzlet
világjárvány
Pfizer
Karikó Katalin

Covid: kiszáll a BioNTechből a Pfizer – egy korszak múlt el, amelynek magyar főszereplője is volt: Karikó Katalin

A német startup technológiáján alapuló vakcina dollármilliárdokat hozott a Pfizer konyhájára. A BioNTech sem járt rosszul az üzlettel, ám Karikó Katalin egykori cége ma már ismét a rák gyógyítására koncentrál.
K. B. G.
2025.11.13, 13:37
Frissítve: 2025.11.13, 13:47

Eladja a BioNTechben fennálló részesedését a Pfizer a koronavírus-járvány múltával. A betegség ellen a két cég közösen fejlesztett oltást, és a megállapodásnak része volt az is, hogy a Pfizer részesedést szerez a német startupban.

pfizer, biontech
A Pfizer–BioNTech-vakcina fontos szerepet játszott a koronavírus-járvány leküzdésében / Fotó: Flowersandtraveling / Shutterstock

Az amerikai gyógyszergyártó most 4,55 millió, az amerikai letéti igazolást (a német tőzsdén jegyzett BioNTech részvényével gyakorlatilag azonos, de amerikai piacokon mozgó értékpapír) dob piacra egy blokkügylet keretében. A blokkügylet során a nagytulajdonosok intézményi szereplők vagy bankok számára, a tőzsdén kívül értékesítik részesedésüket némi kedvezmény mellett egyben, hogy a tőzsdei eladással ne döntsék be az árfolyamot.

A BioNTech visszatér a rák gyógyítása érdekében tett erőfeszítéseihez

Az ár a Bloomberg információi szerint 108 és 111,7 dollár között alakulhat, ami akár 508 millió dollárra is értékelheti a csomagot, amire szüksége is lehet a Pfizernek, mely 10 milliárd dollárért vásárolja meg a fogyasztószert fejlesztő biotech startup Metserát. A két cég együttműködése dollármilliárdokat hozott a vállalatok konyhájára a koronavírus elleni vakcina eladásaiból. A két vállalat folytatja a Covid elleni vakcinák gyártását és módosítását, mely a BioNTech mRNS-technológiáján alapul.

A járvány múltával a BioNTech visszatért eredeti, a rák gyógyítását célul tűző fókuszához, valamint idén egy több mint 10 milliárd dolláros ügyletet is kötött a Bristol-Myers Squibb gyógyszergyártóval.

