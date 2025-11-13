Letörik a Red Bull szárnyait, túlpörgették az energiaitalt – nem akárhol indult vizsgálat

A Red Bull az Európai Gazdasági Térség egészére kiterjedő stratégiát alakíthatott ki az Európai Bizottság szerint, hogy gátolja a 250 milliliternél nagyobb kiszerelésű energiaitalok értékesítését az úgynevezett off-trade csatornákban, vagyis szupermarketekben és benzinkutaknál.

Az energiaital-gyártó megsérthette az uniós versenyjogi szabályokat / Fotó: AFP

A gyanú szerint a cég pénzügyi és természetbeni ösztönzőket adott partnereinek, hogy azok ne forgalmazzák a versenytársak termékeit, illetve hátrányosan – például rosszabb polcelhelyezéssel – kezeljék azokat.

Emellett a Red Bull kategóriamenedzseri szerepét is kihasználhatta: ez az a pozíció, amelyben a gyártó egy egész termékkategória, például az energiaitalok elrendezéséért és promóciójáért felel egyes üzletláncokban. A bizottság szerint a vállalat így befolyásolhatta a versenytársak termékeinek kiválasztását és láthatóságát.

A mostani ügy az első olyan formális eljárás, amelyben az uniós versenyhatóság azt vizsgálja, hogy egy vállalat visszaélt-e ezzel a menedzseri pozícióval a konkurencia korlátozására.

Ha a vádak igazolódnak, a Red Bull megsérthette az uniós versenyjogi szabályokat, amelyek tiltják az erőfölénnyel való visszaélést.

A bizottság kiemelte, hogy a vizsgálat elsőbbséget élvez, ugyanakkor az eljárás megindítása nem jelenti a végeredmény előzetes megítélését.

Vizsgálatok, jogi viták és bírósági döntések az energiaital-gyártónál

A Red Bull székhelyén és több európai leányvállalatánál 2023 tavaszán tartottak helyszíni vizsgálatokat, amelyeket nyáron és ősszel is folytattak Brüsszelben. A vállalat a törvényszéken megtámadta a vizsgálatok engedélyezését, de a bíróság 2023 szeptemberében elutasította a keresetet, majd 2025 októberében jogerősen is jogszerűnek ítélte a bizottság döntését. A Red Bull ugyanakkor még mindig vitatja a bizottság azon határozatát, amely a brüsszeli vizsgálat folytatásából eredő többletköltségek megtérítését szabályozza – ez az ügy jelenleg is folyamatban van.

Jogalap és eljárási keretek A vizsgálat a TFEU 102. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke alapján folyik, amelyek tiltják az erőfölénnyel való visszaélést a belső piacon. A hatályos 1/2003/EK rendelet szerint, ha az Európai Bizottság eljárást indít, az felülírja a tagállami hatóságok hatáskörét az adott ügyben, és a nemzeti bíróságok nem hozhatnak a vizsgálattal ellentétes döntést. Az uniós szabályozás nem határoz meg határidőt az ilyen ügyek lezárására – az eljárás hossza az ügy összetettségétől és a vállalat együttműködésétől függ.

Ausztriából indult világmárka, európai jogi vizsgálat

A Red Bull egy ausztriai székhelyű multinacionális vállalat, amely az energiaitalok piacán globális szereplőnek számít. A mostani eljárás kimenetele meghatározó lehet arra nézve, hogy milyen felelősséggel jár a gyártók kategóriamenedzseri pozíciója a kiskereskedelmi hálózatokban.