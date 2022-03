Kedden megérkezett a korábban beharangozott frissítés: a Google Chrome böngésző a 100-as verzióra frissült, körül-belül 14 évvel azután, hogy 2008-ban bemutatták a böngészőt – számolt be róla a The Verge.

Csaknem másfél évtizedes történelme során a keresőóriás böngészője körül-belül hathetente kapott új verziószámot, de 2021-ben a cég átállt négyhetes ciklusokra, hogy gyorsabban érkezhessenek az új funkciók.

Fotó: Google

A Google közleménye szerint a 100-as verziószámú frissítés már stabil, a Windows, Mac, Linux, Android és iOS rendszereken egyaránt elérhető.

A századik verzióban a legszembetűnőbb változást az új logó érkezése hozta. A frissített dizájn végleg leszámol a 2014-es logó árnyékolt részeivel, ami egy laposabb megjelenést eredményez, és jobban illeszkedik a Google többi termékének és szolgáltatásának alkalmazásikonjaihoz.

A verzió Android-alkalmazásából eltűnt a lite mód is, amit korábban úgy terveztek, hogy kevesebb mobiladatot használjon és gyorsabban töltse be a weboldalakat. A funkció azonban elvesztette előnyét azzal, hogy a mobil adatátviteli költségek csökkentek, és a Chrome alapvetően is adattakarékosabbá vált.

Fotó: Kimihiro Hoshino / AFP

Előzetesen aggodalomra adott okot, hogy 100-as verziószámra való átállás problémákat okozhat az olyan weboldalak számára, amelyet csak kétjegyű verziószámmal rendelkező böngészők felismerésére terveztek. Ugyanakkor, mivel a Google már hónapok óta figyelmeztetett erre az átállásra, így a legtöbben kiküszöbölték a problémákat.

Akinek ez mégsem sikerül, azt a Google megnyugtatta, hogy van lehetőség a böngésző verziószámát 99-re befagyasztani, ameddig a problémát orvosolják.