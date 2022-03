Visszatekintve, tavaly talán könnyű évük volt a befektetőknek. Mennyiben van szükség más szemléletre idén, különös tekintettel a megnövekedett geopolitikai kockázatokra?

A tavalyi és a tavalyelőtti évet nem szabad etalonnak tekinteni, és mindenképpen helyi értékén kell kezelni. Nagyon sok jó minőségű részvény árfolyama nőtt meg hirtelen, sokszor indokolatlanul magas szintekre, és nagyon jelentős monetáris és fiskális támogatást kaptak a piacok világszinten. A taktikai eszközosztályban volt jó néhány olyan részvény, amelynél nem volt ritka a két számjegyű nyereség. 2022 radikálisan másképp indult, bár a fejlett gazdaságokban még csak a felkészülés kezdődött meg a szigorúbb monetáris környezetre. Ebben az érzékeny helyzetben robbant ki az ukrán konfliktus, újraírva a kockázati tényezőket. Ha a tragikus aktuális eseményektől elvonatkoztatva távolabbi horizontra tekintünk, akkor látható, hogy – az erősödő inflációs nyomás miatt – világszerte megkezdődik egy várhatóan hosszabb kamatemelési periódus. A piacok erre azonban már nem úgy reagálnak, mint mondjuk öt éve. Egyre nagyobb mértékben szükséges a likviditásra, az opciós piacokon felvett pozíciókra, az intézményi és kisbefektetői flow-ra és a számítógépek vezérelte kereskedési típusok által generált hullámzásokra figyelni. Idén a taktikai eszközosztályban a jól időzített szektorrotáció fogja meghatározni a teljesítményt. Elmúlt az az évtized, amikor előbb vagy utóbb nyereségbe fordulhatott szinte bármilyen, nem jól átgondolt pozíció, a kisbefektetőknek egyre nehezebb a terep. Mindennél fontosabb lesz a diverzifikáció és a kockázat megfelelő kezelése. Sok, a pénzbőségen szocializálódott fiatal kereskedőnek ez keserű meglepetést hozhat, a tapasztalat és szaktudás előtérbe kerül.

A nyersanyagpiacokon már 2020–2021-ben is ízelítőt kaphattak a befektetők az extrém volatilis árfolyammozgásokból. Mennyire tekinthető mindez utólag meglepőnek?

A tőkepiacon mindig érhetik meglepetések az embert, ezért kell nagy hangsúlyt fektetni a diverzifikációra és a megfelelő kockázatkezelésre. Az amerikai határidős olaj, a WTI árának mínuszba fordulása szerintem sokaknak meglepetés volt, de ebből lett aztán az egyik legnagyobb lehetőség a piacon, elég, ha ránézünk a hordónkénti árfolyamra, amely már bőven 90 dollár felett mozog.

Hogyan változhat a befektetői fókusz, mely szektorok részvényei kerülhetnek előtérbe?

A kamatemelési ciklus beindulásával eltolódhat a befektetők fókusza a pénzügyi cégek vagy akár a sokat szenvedett turisztikai vállalatok papírjai felé. Ne feledkezzünk meg azokról a papírokról sem, amelyek magas osztalékhozammal rendelkeznek, ezeket már tavaly ősz óta veszik a befektetők. Megváltoznak a monetáris kondíciók, alapvetően más a szentiment idén. Tavaly és tavalyelőtt a víziót vettük meg, idén a rációt vesszük meg, és a kockázatkezelésre fókuszálunk.

Alapvetően más a magyar kamatkörnyezet is. Ennek tudatában hogyan érdemes kialakítani az ügyfelek befektetési stratégiáját?

Az első kérdés, hogy mi is a cél a befektetéssel. Kiindulásnak tisztáznunk kell a befektetni kívánt pénzösszeg forrását: egyszeri pénzösszegről van-e szó, nyerte, örökölte, vállalkozásban termelte a befektető? Vagyonának mekkora hányadát képezi az összeg, amelyet befektetni kíván? Hiszünk az eszközök közötti és a szolgáltatók közötti diverzifikációban. Munkajövedelem, tőkejövedelem – ezen belül is diverzifikálva értékpapír-befektetésre és ingatlanbefektetésre –, ügyfeleink jellemzően így építik fel portfóliójukat. Ezután dől el, lehet-e befektetési időtávban gondolkodni. Fontos felismerni, hogy a három-hat hónap nem tekinthető annak. Én befektetési időtávnak három, öt vagy akár tíz évet tekintek. A befektetési portfóliókat jellemzően stratégiai és taktikai eszközosztályra szoktuk bontani. A tavalyi év vége óta a stratégiai eszközosztályban most nagyobb szerepet kapnak a pénzügyi és nyersanyagszektorba fektető alapok, és elkezdtük vásárolni a turisztikai szektorba fektető alapokat. Fontos tudni, hogy egy portfólió hozamát hosszú távon leginkább a devizaallokáció és a szektorallokáció tudja meghatározni. A befektetési portfólió stratégiai elemeit is folyamatosan monitorozzuk, és ha úgy látjuk, hogy változik a globális makrogazdasági környezet, a szentiment, javaslatot teszünk a portfólió átalakítására. A portfólió taktikai elemeinek százalékos meghatározása a következő szempont. Ezek inkább rövid távú ügyletek jellemzően egyhetes vagy akár egy hónapos tranzakciók. A taktikai eszközökbe történő spekuláció nagyobb energiabefektetést igényel a tanácsadó és ügyfél részéről is.

Sokan elszokhattak attól, hogy akár évekre bele lehet ragadni egy veszteséges pozícióba. Visszatért a volatilitás a részvénypiacokra, mire érdemes felkészülni?

Ezért is fontos kérdés számunkra, hogy eddig hogyan fektetett be az ügyfél, milyen tapasztalatai vannak. Itt derül ki, hogy befektető vagy spekuláló ügyféllel találkozunk. Átélt-e már korábban veszteséget, s ha igen, mit tett ekkor? Mi a hozamcélja, és ez a hozamcél reális-e, vagy sem? Fontos téma – nem mindenki szeret erről beszélni, de muszáj – a veszteség témaköre. Elfogadja-e, ha 10-15 százalékos vagy akár nagyobb esést szenved el a portfóliója, ha nem, megelégszik-e az alacsonyabb várható hozammal? Sokszor előfordul, hogy az ügyfelünk úgy gondolja magáról, hogy magas a kockázattűrő képessége, azonban a valóságban ez nem is igazán van így.

Mi tekinthető a legjellemzőbb hozamelvárásnak?

A jellemző igény a befektetéssel kapcsolatban a már korábban a vállalkozásban vagy más befektetésben megtermelt tőke reálértéken tartása, az infláció feletti hozam elérése és annak meghaladása néhány százalékkal és ehhez mért kockázatvállalással. Ügyfeleink jellemzően cégvezetők, cégtulajdonosok, akik rendelkeznek ingatlanbefektetésekkel is, a harmadik láb az értékpapír-befektetés, és ennek a lábnak az építésében segítünk. Az Erste Befektetési Zrt.-n keresztül széles termékvertikum áll a rendelkezésünkre egy jól diverzifikált portfólió kialakításához és menedzseléséhez.

Ha már tisztázódtak a célok, mennyiben tanácsos aktívan foglalkozni a portfólióval?

Nagyon fontos, hogy mi nem portfóliókezelő társaság vagyunk, hanem megbízásos alapon dolgozunk. Az aktivitás azon múlik, hogy milyen arányban osztjuk meg a portfóliót stratégiai és taktikai eszközökben. Ez függ a piacon bekövetkező vagy vélhetően bekövetkező eseményektől is. Emellett pedig függ természetesen a kiválasztott eszközöktől is. Állampapírok esetében nyilván kevesebb, míg részvényügyletek esetében aktívabb kommunikáció szükséges. Nem az a szakmai szempont, hogy mennyi az ügyfél pénze az értékpapírszámlán.

Hány ügyfelük van, és összesen mekkora portfóliót menedzselnek, milyen devizákban?

Létszámában kevesebb, de nagyobb tőkebefektetéssel rendelkező ügyfeleket szolgálunk ki. A jellemző devizák a forint, az euró és a dollár. Ezek között a devizák között folyamatos az átsúlyozás, mert a devizaallokációnak nagy jelentősége van a végeredmény szempontjából. De kis súllyal megtalálhatók egyéb devizák is, mint például az angol font vagy a svéd korona. Költséghatékonysági és portfólióoptimalizálási okokból azok gondolkodhatnak bennünk, akik legalább százmillió forint megtakarítással rendelkeznek jogi személyként vagy magánszemélyként.

