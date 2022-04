A csütörtöki zárószintek körül ugrabugrált a pénteki kereskedési napon a forint az euró keresztben, eközben többhetes csúcsokat is kóstolt 369 felé közeledgetve, de végül mégsem tudta tartósan áttörni a 370-es ellenállást, miután az európai kereskedés vége felé a zöldhasúra támadt fel a kereslet.

A dollárvásárlást - amely az eurót és a közép-európai devizákat is visszavetette - az sem tudta visszafogni, hogy a vártnál gyengébbre sikeredtek a mi időnk szerint háromnegyed négykor közölt amerikai beszerzésimenedzser-index adatok. Az ipari aktivitás ugyan felpörgött áprilisban - a márciusi 58,8 pontról 59,7-re -, a szolgáltatások BMI-je azonban 58 pontról 54,7-re lanyhult.

Ezek az indexek még mindig erőteljes gazdasági növekedésre utalnak, és aligha változtatnak azon a várakozáson, hogy május 4-ei ülésén a Federal Reserve erőteljes ütemben folytatja a múlt hónapban megkezdett kamatemelést.

Ezt határozottan megerősítette csütörtökön Jerome Powell Fed-elnök, ami támogatást nyújt a dollárnak az euró ellenében, különösen miután Christine Lagarde, az Európa Központi Bank elnöke ma "galamblelkű" nyilatkozatot tett, arra utalva, hogy a háború miatt a bank csökkentheti növekedési előrejelzéseit.

Az utóbbit lehet úgy is olvasni, hogy későbbre tolódhat az EKB kamatemeléseinek legkésőbb az év végére várt kezdete, ráadásul az elnök kiszivárgott információk szerint bírálta az EKB kamatszigorítást sürgető döntéshozóit is.

Lagarde tells ECB policymakers to hold back criticism, leaks - sources https://t.co/XIr3dK8rg3 pic.twitter.com/UYrEPzLmv5 — Reuters (@Reuters) April 22, 2022

A Fed és az EKB közti kontraszt kiélesedése miatt a dollár 25-havi csúcspontot ért el az euró ellenében 1,08 közelében. A dollár vásárlása alapesetben a közép-európai devizák gyengülését szokta okozni, és most is ez történt. A forint egynapos távon negyed százalékot gyengülve egészen 371 fölé szaladt az euró ellenében délutén négy óra után, a kereskedés végéhez közeledve. Hasonló mértékben gyengült a zloty is, 4,645 környékére.