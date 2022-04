A globális gazdaság előtt álló kihívások az ukrán háborúval, a kínai lezárásokkal vagy épp egy esetleges amerikai vagy európai recesszióval kapcsolatos félelmek hatására egyre népszerűbbek lesznek a készpénz és a készpénzhez hasonlatos termékek a részvényekkel szemben – olvasható a The Wall Street Journal írásában.

Ezt a folyamatot erősítheti, hogy ahogy az amerikai jegybank, a Fed megkezdi kamatemélési ciklusát, a készpénz és az ahhoz hasonlító termékek egyre több figyelemben részesülnek, miután azokra most már egyre magasabb kamatot is lehet kapni.

Fotó: SOPA Images

Az Investment Company Institute friss, márciusi adataiból is látszódik már ez a trend, hiszen

az amerikai kontinensen februárban a befektetők még csak 146 milliárd dollárt tartottak pénzpiaci alapokban, addigra ez az összeg márciusra már 193 milliárd dollárra nőtt.

Sokan döntenek ebben a helyzetben a kockázatmentes amerikai államkötvények mellett, melyek ismét biztosítanak valamekkora hozamot, növelve a vállalati finanszírozások költségét is.

Mindez alapvetően befolyásolhatja a részvénypiacokat is, hiszen véget ér az az elmúlt éveket jellemző helyzet, amikor például az S&P 500 osztalékhozama is magasabb volt, mint a 10 évnél hosszabb futamidejű kötvények segítségével elérhető nyereség. 2009 óta a részvények tehát az osztalékon keresztül nagyobb hozamot biztosítottak a kötvényeknél, miközben az értéknövekedés területén is jóval nagyobb lehetőségeket kínáltak.

Mindez azonban

alapvetően változhat, ha a Fed a tervek szerint 3 százalékig tudja emelni az alapkamatot

a jelenlegi 0,25-0,5 százalékról. Ennek hatására a pénzpiaci alapok – melyek rövidlejáratú államkötvényeket, befektetésre ajánlott vállalati kötvényeket vagy kereskedelmi papír néven ismert rövidlejáratú, fedezetlen adósságokat tartalmaznak – hozama is hasonló szintű lehet, meghaladva az S&P 500-ra jellemző 1,4 százalékos jelenlegi osztalékhozamot.

Noha ez a pont még messze van, az alapkezelők készen állnak lépni, így a lapnak nyilatkozva a Blackrock és a State Sreet részéről is arról beszéltek, hogy bizonyos portfóliók legalább 50 százaléka már most is készpénzben van, részben a piaci turbulenciával szembeni védekezés céljából, részben pedig az esetleges vételi lehetőségek kihasználása érdekében.