Rég nem látott optimizmus mellett telt a csütörtöki kereskedés a BÉT-részvényszekciójában, a befektetők szinte mindent vettek amit értek, szinte csak a Magyar Telekom papírok ára csökkent, de arra magyarázatul szolgált az osztalékszelvény leesése. A 15 forintos kifizetésre feljogosító cetli nélkül 387,5 forinton zártak az Mtel részvények. Napi csúcson fejeződött be a kereskedés a Richter részvényekkel, a 6955 forintos záróár egyben 4,4 százalékos árfolyam-emelkedést jelentett.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

A Mol befektetői is a vételi oldalt erősítették, az olajtársaság közgyűlése döntött az osztalékról, s a horvát leányvállalat is jó profitszámokról jelentett, így aligha meglepetés a 3 százalékos plusz és a 3070 forintos záróár. Elégedettek lehetnek az OTP-részvényesek is, napon belül 4 százalékkal 11030 forintra nőtt a bankpapír ára. A kispapírok közül az 5,3 százalékkal izmosodó Alteo emelhető ki. A 3,4 százalékkal felpattanó BUX 43 549,2 pontról várja a pénteki folytatást. A magyar börze zárását követő órában az amerikai tőzsdéken 0,5-0,9 százalékos pluszt mutattak a vezető indexek, a Meta részvények ára 15 százalékkal nőtt. A forintra nem ragadt át az optimizmus, az euró/forint jegyzés 378,4 fölé került csütörtök kora estére.