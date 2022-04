A Pinterest letiltja közösségi médiaplatformjáról a klímaváltozással kapcsolatos hamis és félrevezető információkat és összeesküvés-elméleteket; a tilalom a hirdetésekre is vonatkozik

– közölte a cég szerdán.

Fotó: Shutterstock

A vállalat egy blogbejegyzésben tette közzé, hogy nem engedélyezi az olyan tartalmakat, amelyek

árthatnak a közösség jólétének, biztonságának vagy bizalmának,

például az olyan anyagokat, amelyek tagadják az éghajlatváltozás létezését vagy hatásait, illetve az éghajlatváltozásra gyakorolt emberi befolyást.



Hozzátették, hogy eltávolítanak minden olyan, az éghajlatváltozással kapcsolatos hamis vagy félrevezető tartalmat is, amely ellentmond a tudományos konszenzusnak, valamint az olyan anyagokat is, amelyek a tudományos adatokat félremagyarázzák, hogy aláássák az éghajlattudományba vetett bizalmat. Megtiltják a közbiztonsági vészhelyzetekkel, például természeti katasztrófákkal vagy szélsőséges időjárási eseményekkel kapcsolatos káros, hamis vagy félrevezető közléseket is.



Az ilyen típusú félretájékoztatás valódi károkat okoz. Akadályozza az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépést és az egészséges bolygó építésére irányuló erőfeszítéseket

– mondta Sarah Bromma, a Pinterest egyik vezető tisztségviselője egy interjúban.



A többi közösségi oldalhoz hasonlóan a 2019-ben tőzsdére lépett Pinterestre is egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy korlátozza a káros félretájékoztatást az oldalain, bár egyes törvényhozók és felhasználók kritizálják a technológiai platformokat a tartalmi kontroll erősödése miatt – írja a Reuters.



A Google októberben közölte, hogy a YouTube-on és más szolgáltatásain többé nem engedélyezi az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos konszenzusnak ellentmondó hirdetéseket, bár a hamis állításoknak hangot adó tartalmakat engedélyezik.