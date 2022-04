A háború hatására nagymértékben átrendeződtek az erőviszonyok a részvénypiacokon. Bár az év elején még Európa tűnt felülteljesítőnek az erős növekedés és a monetáris szigorítás hiánya miatt, azonban az oroszok által indított háború teljesen átírta a képet. Európát a magas energiaárak, az ellátási láncok problémái, valamint a háború közelsége okozta prémiumsokk is jobban érinti, ráadásul az itteni cégek orosz-ukrán kitettsége is magasabb. Ez meg is látszik az idei teljesítményben, hiszen amíg az amerikai S&P 500 árfolyama 6,4 százalékkal esett, addig a Stoxx 50-é több, mint 15 százalékkal került lejjebb (mindkettő dollárban).

Ezzel szemben az Egyesült Államokban a profitnövekedés idén nagyobb lehet, ráadásul ellenállóbbnak is tűnnek, mind a profitnövekedési várakozások, mind pedig a profitmarzsok is.

Ennek oka az idei kedvezőbb növekedési kilátásokban és a háztartások magasabb felhalmozott megtakarításában keresendő és abban, hogy az USA a fontosabb nyersanyagokban önellátó, ezért a magasabb a biztonságos energiaellátás kockázata legalább nem merül fel érdemi kockázatként.

Fotó: Shutterstock

Ugyanakkor az USA-ban a monetáris szigorítás jóval határozottabbnak tűnik, mint az euróövezetben, hiszen a Fed idén akár minden ülésen kamatot emelhet és májustól kezdődően már csökken a jegybank mérlege, ami a csúcson akár havi 95 milliárd dollárral is csökkenhet. Ez alapvetően negatív az amerikai részvénypiacokra nézve, de ennek hatását túlkompenzálhatja a relatíve jobb profitkilátások és a fentebb említett helyzeti előnyök.

Ráadásul az amerikai indexek szektorösszetétele is kedvezőbb. Magasabb a napi fogyasztási cikkek, az egészségügy részesedése, amelyek magas bruttó marzsokkal rendelkeznek, ezért könnyebben képesek a magasabb költségeket áthárítani. Bár a ciklikus fogyasztási cikkek és az ipar számára az infláció az USA-ban is problémát jelenthet, azonban a magasabb növekedés és a fogyasztók kedvező pozíciója egy olyan puffert jelenthet, ami miatt az amerikai cégeknek kevésbé kellhet aggódnia a profitmarzsok romlása miatt.

Összességében tehát az amerikai indexek relatív pozíciója kedvezőbbnek tűnik, ezért érdemes lehet ilyen irányba eltolni a részvénykitettséget. A teljes részvénypiac tekintetében azonban a kilátások még kedvezőtlennek tűnnek, ezért a részvénykitettség érdemi növelésének még nincs itt az ideje.