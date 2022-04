Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatójának felkérésére két új taggal bővül az infokommunikációs vállalatcsoport tanácsadó testülete – közölte a cég.

Fotó: 4iG

A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével, komplex tanácsadói feladatokkal megbízott Szakmai Tanácsadó Testület a Rheinmetall védelmi- és járműiparban kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkező elnök-vezérigazgatójával Armin Pappergerrel, a Rheinmetall elnök-vezérigazgatójával, valamint a nemzetközi pénzügyi világban széleskörűen elismert szakértővel, Sunil Sabharwallal egészül ki. Az immáron hét főből álló testület a 4iG igazgatóságának döntéselőkészítő és stratégiai munkáját támogatja.

A Czakó Borbála elnök és Karen Tramontano társelnök vezetésével létrehozott grémiumhoz az elmúlt hónapokban csatlakozott Nancy Goodmann Brinker korábbi amerikai nagykövet, Lantos Csaba és Martonyi János is.

A jelentős nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező Armin Papperger a Rheinmetall és a 4iG stratégiai együttműködésének erősítése mellett – a Rheinmetall 25 százalékos tulajdonnal rendelkezik a 4iG-ben - elősegítheti a társaságok közötti tudástranszfert is, amely új piacra lépési lehetőséget biztosíthat a 4iG számára a globális védelmi ipar technológiai, illetve infokommunikációs szegmenseiben.

A Rheinmetall-csoportban betöltött pozíciói mellett Armin Papperger a német védelmi és járműipari fejlesztővállalat, a Supashock Advanced Technologies, az Allianz Global Corporate & Speciality, valamint a Deutsche Bank tanácsadó testületeinek is tagja, továbbá elnöke a berlini központú és 221 védelmi iparban működő német vállalatot tömörítő szövetségnek.

Sunil Sabharwal független befektető, aki karrierje során számos vezető fintech cég igazgatótanácsának tevékenységében működött közre és jelentős tapasztalatokat szerzett a nemzetközi vállalati pénzügyek, a kockázati tőkebefektetések, a távközlés, illetve a vállalati fúziók és egyesülések területén.

Barack Obama volt amerikai elnök kezdeményezésére bekerült a Nemzetközi Valutaalap igazgatóságába is (2016-2018). Pályafutása során olyan jelentős vállalatoknál is dolgozott jelentős pozícióban, mint a GE Capital / GE Equity, a First Data Corporation / Western Union, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint a Coopers and Lybrand könyvvizsgáló cég.