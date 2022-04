Kedden még szárnyalt a pesti tőzsde az orosz-ukrán tárgyalásról érkező pozitívnak vélt hírek nyomán. Ám a hét második fele már kiábrándulást és profitrealizálást hozott. Technikai alapon mégis izgalmas az OTP és a Magyar Telekom árfolyammozgása, mert mindkét grafikonon beszűkültek a Bollinger-szalagok, vagyis sanszos a nagyobb, trendszerű elmozdulás a következő időszakban.

A BUX index a pénteki 0,69 százalékos emelkedéssel, 45 034 ponton zárta a hetet.

Érdekes az OTP technikai képe. Bár a bankrészvény a hét közepén becsúszott a 30 napos mozgóátlag alá, ami továbbra is fontos ellenállást képez 12 684 forintnál. Ennek áttörése esetén a már most is vételen álló MACD indikátor erőteljes vételi szignált adna. Ám ez már a jövő hét zenéje, hiszen az OTP 0,74 százalékos emelkedéssel, 14,73 milliárdos forgalommal, 12 235 forinton zárta ezt a hetet.

Fotó: Kallus György / VG / VG

A Richter még egy trendvonalat is letört a héten, de legalább a 7 075 forintnál húzódó Fibonacci szint megtartotta a kurzust. A gyógyszerrészvény 2,61 milliárdos forgalommal, 2,28 százalékot emelkedve, 7 180 forinton zárt. Komolyabb emelkedő hullám csak a 7300-7500 forintos ellenállási zóna leküzdése esetén várható.

A Mol is támaszt tört, ráadásul a technikai indikátorok eladási jelzést adtak. De kitartott a 2 878 forintos szint, melynek eleste nyitna teret lefelé. Az olajpapír 3,22 milliárdos forgalommal, 0,75 százalékot esve, 2 908 forinton zárt.

A Magyar Telekom elenyésző forgalommal, alig mozdult, s 406 forinton zárt. Ám a technikai indikátorok nagyobb mozgást vetítenek előre.

Az euró-forintnak sikerült a 370-es szint alatt maradnia,ami mindenképpen pozitív jelzés. Közel került a kurzus egy meredek csökkenő trendvonalhoz, melyre érdemes figyelni a következő napokban. Áttörése esetén nem feltétlenül indul emelkedő hullám a trend meredeksége miatt, de megnő az esélye. Az EURHUF péntek délután 368 közelében mozgott.