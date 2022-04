A vártnál kedvezőbb előzetes eredményprognózis miatt fél fonttal feljebb srófolta a Wizz Air részvényeire vonatkozó árfolyamvárakozását a Concorde Értékpapír Zrt.

A brókercég frissített várakozása alapján 33 fontot érhetnek a magyar hátterű diszkont légitársaság papírjai, ami mintegy hat százalékos emelkedést vetíthet előre. A megemelt árfolyamcélhoz vételről felhalmozásra mérsékelt ajánlás társul.

Amint azt az elemzést jegyző Bukta Gábor kiemeli, a Wizz Air múlt csütörtökön a Concorde várakozásánál mérsékelten jobb előzetes eredményeket tett közzé a március 31-én végződő 2022-es pénzügyi évre vonatkozóan. A társaság 190 és 210 millió euró közötti üzemi veszteséggel számol a negyedik negyedévre, szemben a brókerház korábbi -222 millió eurós becslésével. A cég továbbá azt is nyilvánosságra hozta, hogy a 2022-es pénzügyi évben a nettó veszteség 632 és 652 millió euró között alakulhat, ami szintén jobb, mint amire a brókercég számított.

Fotó: Veres Viktor

A pozitív meglepetést okozó eredmények a vártnál magasabb márciusi kihasználtsági tényezőnek és feltehetően a magasabb átlagos jegybevételnek tudható be. A Concorde szerint ennél is fontosabb, hogy a Wizz Air erős likviditási pozícióval zárta a negyedévet, mivel a társaság nyilvánosságra hozta a készpénzegyenlegét is. E szerint március végén 1 379 millió euró volt a Wizz Air készpénzállománya, melyből becsléseink szerint megközelítőleg 1,2 milliárd euró lehetett a szabad készpénzegyenleg.

Bár konkrétumokat nem közölt a cég, a várttól magasabb likviditás a Concorde véleménye szerint a pozitív működőtőke változásból, nagyrészt a még fel nem használt jegyeladásokból származhatott. A végleges, auditált beszámolóit június 8-án teszi majd közzé a társaság, amely arra számít, hogy a most futó negyedévben 2019-es szint 130 százalékát, a júliustól szeptemberig tartó időszakban a bázis időszak 140 százalékát üzemelteti, összhangban a Concorde várakozásaival.

A befektetési szolgáltató néhány kisebb pozitív változtatást is eszközölt a 2022-es, 2023-as és 2024-es pénzügyi évre vonatkozó előrejelzéseknél, enyhén magasabb jegyárakat beépítve a modellbe.

Ennek ellenére az elmúlt hetek emelkedését látva vételről felhalmozásra minősítették a Wizz Airt, 32,5 fontról 33 fontra emelt célár mellett. Utóbbi a biztató márciusi kihasználtságot, a légi utazások iránti fenomenális keresletet és a következő hónapokban valamivel alacsonyabb olajárakat is tükrözi.