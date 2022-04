Több mint 6500 forinttal vágta vissza az OTP részvényeire vonatkozó árfolyamvárakozását az mBank. A lengyel pénzintézet elemzői így már „csupán” 16 310 forintra várják az első számú hazai bankpapír kurzusát egyéves távlaton.

Mivel a célár még így is bő 50 százalékos ralival kecsegtet a jelenlegi szintről, továbbra is vételt javasolnak.

Az mBank év elején eszközölt jelentős céláremelést, januárban 15 143 forintról egészen 22 882 forintig emelték a bankpapír kilátásait, az Ukrajnában dúló háború azonban indokolttá tett egy jelentősebb modellfrissítést.

Fotó: Róka László

A magyar nagybank orosz és ukrán kitettségét egyre több brókerház árazza be, a háború február végi kirobbanása óta ugyanis már hat célárcsökkentés is érkezett az OTP-re. A Refinitiv adatbázisában szereplő célárak átlaga ezzel másfél hónap alatt több mint 1500 forinttal csökkent, a jelenlegi, 19 278 forintos konszenzus alapján viszont ezzel együtt is 80 százalékkal lehet alulértékelt a hazai blue chip.

Az OTP kurzusa hétfőn 1,7 százalékkal 10 680 forintra ereszkedett kifejezetten magas, kilenc milliárd forintot meghaladó forgalomban. Idén már közel 36 százalékot veszített piaci értékéből a nagybank, amely legnagyobb súlyú indextagként nyomás alatt tartja a BUX-ot is. A vezető hazai részvényindex 17,3 százalékot zuhant 2022-ben.