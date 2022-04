Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szigorodó hangvételére pirosba csúsztak az ázsiai és az európai tőzsdék is. Szerdán a német DAX is több mint 2 százalékot esett.

A BUX szerdán 4,96 százalékot zuhant és 41 616 ponton zárt.

Az OTP, melynek Bollinger szalagjai már a múlt héten beszűkültek, nagyobb, trendszerű mozgást jelezve, támaszok sorát törte, s 26,64 milliárdos forgalommal, 8,82 százalékot zuhanva, 10 700 forinton zárt. Technikai megálló lehet a 10 ezer forintos lélektani szint.

Fotó: Róka László

A Mol 5,16 milliárdos forgalommal, 3,72 százalékot esve, 2 744 forinton zárta a napot és épp a trendvonalon sikerült megtámaszkodnia.

A Richter 1,42 milliárdos forgalommal, 1,28 százalékkal lejjebb csúszva, 6 920 forinton zárt.

A napokban nagyot emelkedő kispapírok közül az OPUS közel 6,99 százalékot, a 4iG több mint 4,67 százalékot esett.

Alig mozdult a Magyar Telekom, mely 119 milliós forgalommal, 0,13 százalékkal feljebb kerülve, 398,5 forinton zárt.

Jelentős forintgyengülés indult. Az euró-forint jegyzése már reggel 377 felett járt. Délelőtt és délután is a 380-as szintet tesztelte a kurzus. Tőzsdezárásra 379-hez közelített. A következő potenciális technikai megálló 382,50 alatt húzódik. Az MACD indikátor még csak most adott vételi jelzést. Így akár egy hosszabb forintgyengülési hullám is jöhet, s az indikátor csak a 385-390-es tartományban érne a túlvett zónába.