Nemrég összesen 355 millió forinttal növelték a társaság alaptőkéjét. Mire költik az OXO Holdingtól származó 300, és magánbefektetőktől kapott 55 millió forintot?

Fontos, hogy tartsuk magunkat az elfogadott stratégiához. Azt ígértük, hogy 2025-ig megnégyszerezzük a pénzügyi eredményeinket. Így minden forrást ennek a szolgálatába állítunk, ezt a tőkeemelést is. Ezeket a célokat csak organikus növekedéssel nem lehet elérni, még a nemzetközi jelenléttel sem. Mindenképpen további akvizíciókra van szükség, ezeket meg is fogjuk lépni.

Fotó: Simon Móricz-Sabján



Sokszor hangsúlyozza, hogy egy cég megvásárlásánál az önrészt finanszírozzák tőkeemelésből, és a többit bankhitelből. Így képzeli el a jövőt is?

Igen, a modell egyszerű. A tőzsdén bevont tőkét a vásárláshoz szükséges bankhitel önrészéhez használjuk fel. Ugyanakkor, miután csak pénzügyileg rendben lévő cégeket veszünk, könnyen tudunk társítani hozzá banki finanszírozást is. Jellemzően a tőkeoldal 3-4-szeresét tudjuk lehívni hitelben, ami megnöveli a mi mozgásterünket is. A magyar piac nagyon érdekes. Világszínvonalú szakértelem áll rendelkezésre, de sok kis kis cég nem jól menedzselt, így aztán esélyük sincs kijutni a nemzetközi piacra. Mi ezt adjuk hozzá, abban vagyunk erősek, hogy a kis cégeket egy társasággá tömörítjük, így pedig már nagyobb projektekben is részt tudunk venni, megállljuk a helyünket a nemzetközi porondon.

Hogyan tekint az hazai IT szakma a Glosterre? Egy nagy felvásárlóként tartják számon Önöket?

Büszke vagyok arra, hogy a legtöbb felvásárolt kisebb cég szakemberei a mai napig ott vannak, immár Glosteres színekben dolgoznak. Attól, hogy valaki kiváló szakember, még nem biztos, hogy ezt jól piacra is tudja vinni. Mi viszont ebben vagyunk erősek, a nagy műszaki tudás pedig a megvásárolt kis társaságokban van.

A 2021-es jelentésükből kitűnik, hogy az árbevétel több mint fele megújuló árbevétel, és negyede külföldről származik. Ez jó alapot adhat akár a nagy jövőbeli növekedésnek, nem?

De, igen. Azt gondolom, hogy a Gloster nagy növekedés előtt áll, ugyanis immár jelen vagyunk a nemzetközi piacon, ahol más nagyságrendűek a megrendelések, mint a hazai piacon. Önmagában nem is az a legfontosabb, hogy megdupláztuk az árbevételünket, hanem a megújuló árbevételek arányára figyelnek a legjobban a befektetők, egy infokommunikációs cég piaci értéket annak aránya határozza meg. Nagy váltásban van az egész iparág, egyre jobban kerül előtérbe a „szolgáltatás alapú” informatika, ahol mind a hardvereket, mind a szolgáltatásokat havidíjas rendszerben veszik igénybe, és a modell egyre jobban hasonlít a közművekhez. Tudatosan szeretnénk növelni a megújuló árbevétel részarányát, ezt a befektetőink is támogatják. 2025-re a folyamatos bevételek elérhetik a 80 százalékot is az árbevétel szerkezetében, ami azt jelenti, hogy igazán jól tervezhető lenne a cég eredményessége. Ekkorra egyébként a bevételeink döntő része már külföldről jöhet, én azt vizionálom, hogy 2025-re olyan 80 százalék érkezik a külpiacokról. Idén Európában nagyjából 31 milliárd eurót tesz ki a szoftverfejlesztési piac egésze, Magyarországon ez a szám 117 millió euró lehet. 2027-re már 149 milliárd eurós európai piaccal számolnak, ebből szeretnénk minél nagyobb szeletet kihasítani.

A legnagyobb növekedést a Gloster kibervédelmi üzletága érte el, igaz alacsonyabb bázisról. Hogy látja a további lehetőségeit?

Egyszerűen erre sokáig nem akartak költeni a cégek. Ugyanakkor nagyot fordult a világ, először a home office időszaka, aztán az orosz-ukrán háború reflektorfénybe állította a kiberbiztonság kérdését is. Beszédes, hogy mi üzletágunk egy év alatt 250 százalékot nőtt. Ez Európában egy 18 milliárd eurós piac, amit 2027-re 43 milliárd euróra várnak. Sok ügyfelünk már csak egy őt ért támadás után jön rá, hogy nem tudja elkerülni az IT biztonság fejlesztését. A legtöbbször zsarolóvírusokkal találkoznak a menedzserek, általában az adatok jó részét vissza is tudjuk hozni nekik. Ugyanakkor szinte mindig van adatvesztés is, ami rávilágít arra, hogy „be kell foltozni a réseket a pajzson”.

Megváltozhat ez a gondolkodás, proaktívabbá válhatnak a cégvezetők?

Úgy gondolom, hogy meg kell változnia. Az irodaház bejáratánál is állnak biztonsági őrök, mindenki elismeri, hogy szükség van rájuk. Azt gondolom, a helyzet ugyanez a kibertérben is. Persze jelentős a szakemberhiány ebben az iparágban, mi vidéki fejlesztőközpontokat tervezünk nyitni, be szeretnénk kapcsolódni az egyetemi oktatásba. Kecskeméten ez a modell már jól működik, bízunk benne, hogy ki tudjuk terjeszteni.

A Minero IT segítségével lépett ki a nemzetközi piacra a Gloster, mik az első tapasztalatok? Mennyire erős a verseny?

A piac mérete óriási, a versenyt pedig úgy illusztrálnám, hogy immár nemcsak halak, hanem cápák is úsznak a vízben. Szerintem ez mindent elmond. A német partnerünkkel közös projektjeinken több emberünk dolgozik most, mint amit vártunk. Az autóipar azon része, amiben mi dolgozunk, a gyártástámogatás most is stabil, az alap rendszereket még egy esetleges alkatrészhiány esetén sem állítják le a cégek, mert igen bonyolult újraindítani. Nyugat-Európában még nagyobb a szakemberhiány egyébként. Közben minden adat felkerült a felhő-rendszerekbe, így ez a terület továbbra is fókuszunkban van. Immár a szabályozók is újragondolták a normarendszert, nem akadályozzák ezt. Továbbra is felhőcégeket, és alkalmazásfejlesztő társaságokat szeretnének a leginkább vásárolni, ez a két terület fejlődik ugyanis a leggyorsabban az egész informatikában.

A menedzsment a közgyűlési meghívóban egyértelműsítette, hogy a befektetők egyelőre nem számíthatnak osztalékra a társaságtól. Meddig lehet így eljutni, lesz ebben változás? A magyar magánbefektetők, és a tőzsdei forgalom fellendítése mindig fontos volt az ön számára.

A részvényeink árfolyama 2 év alatt, az ötszörösére nőtt. Azt hiszem nem kell szégyenkeznünk az osztalék elmaradása miatt. Van elfogadott osztalékpolitikánk, de most annyira jó akvizíciós lehetőségeket látok, amik a későbbiekben sokat adnak hozzá a cég működéséhez, hogy fontosabbnak tartom a további vásárlásokat, mint a részvényesi prémiumot. Persze, ez a növekedés nem tartható fenn sok éven keresztül, így a későbbiekben majd jó eszköz lehet az osztalék arra, hogy fenntartsuk a Gloster iránti érdeklődést.