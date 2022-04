A Waberer’s csoport belföldi leányvállalata a Waberer’s-Szemerey Kft. tovább bővíti belföldi hűtős disztribúciós tevékenységét a Gyarmati Trans áruszállítási és logisztikai tevékenységének, egyes tárgyi eszközeinek megvásárlásával. Az akvizíció során az eddigi családi vállalkozás

85 darab hűtős kamionja kerül a Waberer’s tulajdonába.

A Waberer’s közleménye szerint a cég regionális logisztikai (RCL) szegmense egy 1 milliárd forintot meghaladó árbevételi potenciált jelentő ügyfélkörrel bővíti portfolioját. A tranzakció előreláthatóan 2022 harmadik negyedévének elején zárul.

Fotó: Getty Images/Bloomberg

Barna Zsolt a Waberer’s International Nyrt. vezérigazgatója az üzletág megszerzése kapcsán közölte, a 37 éves múltra visszatekintő vállalkozás stabil megrendelői körrel, korszerű infrastruktúrával és kiterjedt tapasztalatokkal rendelkezik a hűtött áru disztribúcióban.

A menedzser kiváló növekedési lehetőségnek tartja az elsősorban Kelet-Magyarországon jelenlévő társaság megvásárlását, szerinte ugyanis az akvizícióval tovább erősödik a Waberer’s piaci pozíciója.

Hozzátette, mindent megtesznek azért, hogy a Gyarmati Trans integrálása hatékonyan menjen végbe, és folyamatosan szem előtt tartják majd az ügyfelek zökkenőmentes, magas színvonalú kiszolgálását is.

Gyarmati Dezső a Gyarmati Trans Árufuvarozási és Szállítmányozási Kft. alapítója elmondta, szaktudásuk a Waberer’s csoport keretein belül a jövőben is tovább kamatozik majd.

Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír részvényelemzője a VG-nek azt mondta, kedvező hír, hogy a magyar élelmiszerláncban meglévő jelentős súlyát tovább növeli a Waberer’s. A felek a vételárat nem hozták nyilvánosságra, de Bukta azt néhány száz millió forintra teszi.

Kevésbé eszköz-, inkább ügyfélakvirálásról van szó

– tette hozzá.

Régóta várja a piac a logisztikai cég terjeszkedéséről szóló bejelentést. Ugyanakkor nem a hazai operáció erősítését, hanem nemzetközi, elsősorban balkáni piacra lépés hozhatná meg a vásárlókat a kamionos cég részvényeire.

Ez a bejelentés még várat magára, ugyanakkor javíthatja a Waberer’s lehetőségeit, hogy néhány héttel ezelőtt a társaság egyik fő tulajdonosa, az Indotek Group megvásárolta a horvátországi Fortenova élelmiszerkereskedő 43 százalékát. Ha a hatóságok is rábólintanak az üzletre, a szinergiák kihasználásával valószínűsíthetően a Waberer’s bonyolítaná a cégcsoport logisztikai-szállítási feladatait, így a kamionos cég nyeresége éves szinten több millió euróval is megugorhatna – írta akkori elemzésében Bukta Gábor.

A részvényesek vétellel nyugtázták a magyarországi terjeszkedést is. A Waberer’s papírjai délután 3,4 százalékos pluszban álltak a tőzsdén.