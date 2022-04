A nagy amerikai olajtársaságok képviselői visszautasították a nyerészkedés vádját a szerdai képviselőházi meghallgatáson, mondván, rajtuk kívülálló okok miatt emelkedtek rekordmagasságba az üzemanyagárak.

Az Exxon és a Chevron vezetői, többek közt,

az ukrajnai orosz inváziót, a restriktív amerikai energiapolitikát és az ellátási láncok szakadozottságát okolták a hordónként 100 dollár feletti olajár és a gallononként 4 dollárnál magasabb benzinárak miatt.

Az iparág vezetői, akik videokapcsolaton keresztül tanúskodtak a Képviselőház Energiaügyi és Kereskedelmi Bizottságának felügyeleti albizottsága előtt, elutasították a demokraták azon állításait, hogy globális válság idején megkárosítanák a fogyasztókat, s azt mondták, hogy az árakat nem az amerikai olajtermelők diktálják, hanem a piaci erők határozzák meg.

Fotó: Shutterstock

Mind a Chevron vezetője, Michael Wirth, mind Richard Muncrief, az egyik legnagyobb független amerikai olajtársaság, a Devon Energy vezérigazgatója, azt hangsúlyozták, hogy beruházásokat indítottak a kitermelés növelése érdekében.

Ám a Pioneer Natural Resources vezérigazgatója, Scott Sheffield arra figyelmeztetett, hogy akár két évbe is beeltelhet, mire a most indított beruházások annyi új kínálatot teremtenek, hogy az már a piaci árakban is tükröződik. Ráadásul, az iparág súlyos költség inflációval és munkaerőhiánnyal küszködik az elmúlt 12 évben tapasztalt 3 nagy piaci visszaesés miatt.

Darren Woods, az Exxon vezérigazgatója a meghallgatáson arra is kitért, hogy az orosz kínálat elvesztésétől való félelem felfelé hajtja az árakat. Mint mondta, vállalata megkezdte a Szahalin-szigeten működő olaj- és gázprojekt leépítését. A lezárása naponta közel 230 ezer hordót von ki a globális olajellátásból, ami a vállalat teljes olajtermelésének 3 százaléka.