Közel 6 százalékkal emelkedett hétfő reggel a búza árfolyama, miután India bejelentette, hogy azonnali hatállyal felfüggeszti az exportját. Oroszországot embargó sújtja, az ukrán termelést és exportot pedig ellehetetlenítik az orosz hadműveletek. Így immár a harmadik jelentős gabonatermelő esik ki a világpiacról. India az egyik legfontosabb globális búzatermelő, ám a szélsőséges időjárás miatt az idei termés a szokásosnál jóval gyengébb lesz. Hétvégén is extrém hőhullámok sújtották az országot, 49 fokig is emelkedett a csúcshőmérséklet. A búza árfolyama így ismét a márciusi, 1200 dolláros csúcsokat közelíti, ami fokozza az inflációs nyomást.

Fotó: GUILLAUME SOUVANT / AFP

A búza talán az egyik leginkább figyelt mezőgazdasági árucikk, melynek a kereslete viszonylag állandó vagy enyhén emelkedő, míg az árakat elsősorban a kínálat ingadozása befolyásolja – emelte ki a KBC hét végi árupiaci elemzése. A búza kínálatát az ukrajnai háború mellett most a szélsőséges időjárás is nagyban befolyásolja. Kifejezetten kedvezőtlen az időjárás olyan fontos termőhelyeken, mint az Egyesült Államok, India és Franciaország,ahol aszályok, árvizek és extrém hőhullámok veszélyeztetik az idei termést. Paradox módon az egyedüli nagytermelő, amelyet nem sújtanak komolyabb problémák, az Oroszország, amely az emelkedő terményárak miatt a korábbi éveknél is nagyobb exportbevételt tud bezsebelni, ezzel tompítva a nemzetközi szankciók hatását a többi szektorban.

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium múlt heti jelentése szerint Ukrajnában a harmadával csökkenhet a búzatermelés az idén,emiatt kifejezetten kedvezőtlenek a kilátások a globális búzaellátásban. Ráadásul a globális búzakészletek is többéves mélyponton állnak. A minisztérium figyelmeztetett, hogy a korábban becsültnél is nagyobb élelmiszer-infláció jöhet, s több helyen alakulhat ki éhínség. Ukrajnában ráadásul nem csak a termeléssel lehetnek problémák, az áruszállítás is bizonytalan a háború miatt, az ország ugyanis az export jelentős részét tengeri útvonalon bonyolította, de az ukrán tengeri kikötőket blokád alatt tartja az orosz haditengerészet.

A búza árfolyama 59 százalékot emelkedett az idén. Egyértelmű a háború hatása, ugyanis február közepéig oldalazó, enyhén csökkenő mozgást láthattunk az árfolyamgrafikonon tavaly november óta. A háború kirobbanása óriási változást hozott, három hét alatt 60 százalékkal emelkedett a búza kurzusa.

Hasonlóan hatalmas az árnövekedés a kukorica piacán, ahol az idén 37 százalékkal került feljebb a jegyzés. Érdekes módon a kávé, a kakaó és a szarvasmarha esetében negatív korrekció zajlott az árazásban, ami főként a dollár erősödésével magyarázható.