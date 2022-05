Napok óta kacérkodik a medvepiaccal az S&P 500 index, mely több alkalommal is csak hajszállal úszta meg a januári csúcshoz képest 20 százalékos esést. Pénteken végül a január 3-i rekordhoz képest 19 százalékos mínuszban vonult hétvégi pihenőre az index. Továbbra is érvényes tehát a 2020 márciusától datált bikapiac. Nem meglepő, ha a tengerentúlon lassan nemzeti sporttá válik az esés aljának belövése, amennyiben van még tere az emelkedésnek. Szerencsére, történelmi analógiákban nincs hiány. Igaz, pánikeladásokkal záruló árfolyam szánkózásra éppúgy találni példát, ahogy több napos pangásba is belepihenhet a piac egy meredek lejtő alján. Mindenesetre a Deutsche Bank elemzői szerint atipikus, hogy immár ötödik hónapja tart a recessziómentes részvénypiaci visszaesés.

Nehéz felbecsülni, mikor lehet vége a lejtmenetnek az amerikai tőzsdéken.

Árnyalja az összképet, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a kamatemelési ciklus felszálló ágát menedzseli éppen, vagyis a jegybanki szigor még hosszú hónapokig egyre nagyobb súllyal nehezedhet a részvénypiacokra. A Dow Jones Market Data szerint sokan szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a központi bank képes lesz-e úgy emelni a kamatokat, hogy közben ne taszítsa recesszióba a gazdaságot. Ennek ellenére a befektetők portfóliójuk jelentős részét továbbra is a részvénypiacokon tartják. A Bank of America magánügyfelei a megtakarításuk 63 százalékát őrzik részvényekben, míg a 2008-as pénzügyi válságot követően portfólióik részvénytartalma 39 százalékra zsugorodott. A részvénypiaci kiülés mellett szólhat, hogy a Cboe volatilitási indexe (VIX), mely jóval 40 fölé ugrott a 2020. márciusi, a 2008. novemberi és a 2011. augusztusi pánik eladások során, idén még nem zárt 40 felett. Más szóval, a befektetők az eladások ellenére is ragaszkodnak a részvénypiac értékesebb szegmenseihez. Jól példázza a hangulatot, hogy még az ARK Innovation tőzsdén kereskedett alapja is 1,4 milliárd dolláros nettó beáramlást regisztrált idén, miközben a tavaly még ünnepelt tőzsdeguru, Cathie Wood azért öles léptekkel halad az eddigi legrosszabb éves hozama felé. De a Nasdaq 100 bikapiaci fogadásait váró tőkeáttétes ETF-ekben is milliárd dolláros friss tétek halmozódnak. A reményteljes hangulatot tömören fejezi ki Cole Smead, a Smead Capital Management elnöke által elsütött bon mont: a dolgok egyre rosszabbak lesznek, mielőtt javulnának.

Azért a mérleg másik serpenyője sem üres. Az infláció az 1980-as évek óta most emelkedik a leggyorsabb ütemben. És nagyon nem mindegy mennyire lesz puha az amerikai gazdaság landolása a kamatemelési ciklus végén. Óvatosságra inthet, hogy az elmúlt 40 év hat kamatemelési ciklusából négy, még a St. Louis-i Fed kutatása szerint is recessziót hozott. És ha csak az inflációval néznének farkasszemet az amerikai jegybankárok. De az ukrajnai háború és a kínai zéró Covid politika is zilálja az ellátási láncokat, s növeli az inflációs nyomást. Esélytelen, hogy a Fed a belső kereslet rombolása nélkül törné le az inflációt, ezért a monetáris szigorítás alatt nem találhatnak aljat a piacok – vélekedett David Rosenberg, a Rosenberg Research elnöke. Míg a Ned Davis Research szerint, 1929 óta az S&P 500 átlagosan 36 százalékot esett a medvepiacokon. Bár az esés vége vita tárgyát képezi, abban egyetértenek a szakértők, hogy a lejtő ködbe burkolózó alján egyszer majd remek vásárlási lehetőségek várják a befektetőket.