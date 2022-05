Újabb nagyon erős negyedéven van túl az ANY Biztonsági Nyomda, amely 2022 első három hónapjában minden főbb eredménysoron legalább két számjegyű bővülésről adott számot a pénteki tőzsdezárás után.

A nyomdatársaság a lejáró hivatalos okmányok nagyarányú megújításának és az április eleji parlamenti választásokra leszállított szavazólapoknak is köszönhetően a tavalyinál ötödével magasabb, 11,6 milliárd forintos árbevételről számolt be, eredménymutatói pedig még a forgalom bővülésén is túltettek.

Fotó: Illyés Tibor

A kétmilliárd forint fölé ugró kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) 58 százalékkal múlta felül a bázisidőszakét, miközben a magasabb hozzáadott értékű termékeknek köszönhetően az EBITDA-marzs négy százalékkal 17,7 százalékra javult. Az üzemi eredmény ennél is dinamikusabb, 67 százalékos bővülést mutat.

A társaság így röpke három hónap alatt csaknem 1,1 milliárd forint adózott nyereséget termelt, közel két és félszer többet, mint tavaly ilyenkor.

A három stratégiai termékszegmens közül a biztonsági termékek és megoldások jelentették a fő húzóerőt, ahol 65 százalékkal 4,3 milliárd forintra ugrott a forgalom a biztonsági elemekkel ellátott választási nyomtatványrendelések révén.

A nyomtatványgyártó üzletágban és a kártyagyártó szegmensben ugyanakkor mindössze 2-3 százalékos bővülést sikerült elérni, előbbi 3,2 milliárd, utóbbi 3,4 milliárd forinttal járult hozzá a csoportszintű bevételekhez. Az előbbieknél jóval kisebb méretű szegmens, a hagyományos nyomdatermékek értékesítése bő negyedével nőtt.

Bár a kártya termékek forgalma a külpiacokon számottevően nőtt, ezzel együtt az export szerepe jelentősen mérséklődött. Az immár több mint 50 országból befutó 3,8 milliárd forint árbevétel 12 százalékkal maradt el a tavalyi első három hónapétól. Az exportarány ezzel párhuzamosan 45 százalékról 33 százalékra esett vissza.

Az ANY három hónap alatt csaknem másfél milliárd forint működési cash flowt termelt, pénzeszközállománya azonban a befektetési és finanszírozási kiadások miatt 431 millió forinttal 866 millió forintra csökkent egy év alatt.

Az erős évkezdéshez Zsámboki Gábor vezérigazgató szerint a leányvállalatok kiemelkedő teljesítménye és a parlamenti választásokhoz kapcsolódó nyomdai feladatok zökkenőmentes ellátása mellett jelentősen hozzájárult, hogy a lejáró okmányok megújítására adott júniusi határidő közeledtével folyamatosan növekszik az okmányrendelések száma.

A megnövekedett erőforrás igényeket a pandémia időszakában végrehajtott fejlesztések és technológiai beruházások mellett, a meglévő kapacitásokkal jól gazdálkodva valósítottuk meg, így hatékony működésünknek köszönhetően nettó eredményünk jelentősen nőtt

– tette hozzá a cégvezető.

„A gazdasági környezet hatásai, mint a szállítási határidők és árak növekedése, az alapanyagok beszerzésének nehézségei, kihívások elé állítják a munkatársakat, de fennakadásokat nem okoznak. Tovább folytatjuk technológiai, termék és szolgáltatás fejlesztéseinket, ezzel is biztosítva további fejlődésünket a hazai és nemzetközi piacokon” – hangsúlyozta Zsámboki Gábor.

A befektetők megelőlegezték az erős eredményszámokat, az ANY árfolyama a pénteki kereskedés során 1,9 százalékkal került feljebb. A 168 forintos osztalékszelvény május eleji levágását követően idén 2,6 százalékos emelkedést tud felmutatni a kurzus, ezzel jócskán felülteljesítőnek számít a BUX indexben, a vezető hazai tőzsdemutató ugyanis négy és fél hónap alatt közel 19 százalékos mínuszt hozott össze.