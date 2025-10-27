Deviza
EUR/HUF388.95 -0.27% USD/HUF334.22 -0.33% GBP/HUF445.24 -0.31% CHF/HUF419.64 -0.38% PLN/HUF91.79 -0.17% RON/HUF76.51 -0.18% CZK/HUF15.99 -0.34% EUR/HUF388.95 -0.27% USD/HUF334.22 -0.33% GBP/HUF445.24 -0.31% CHF/HUF419.64 -0.38% PLN/HUF91.79 -0.17% RON/HUF76.51 -0.18% CZK/HUF15.99 -0.34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,306.46 +1.08% MTELEKOM1,772 -1.35% MOL2,802 +1.64% OTP31,340 +1.5% RICHTER10,450 +0.19% OPUS565 +1.24% ANY7,100 0% AUTOWALLIS161 +0.62% WABERERS5,000 -1.2% BUMIX9,960.01 +0.19% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,265.8 +0.55% BUX105,306.46 +1.08% MTELEKOM1,772 -1.35% MOL2,802 +1.64% OTP31,340 +1.5% RICHTER10,450 +0.19% OPUS565 +1.24% ANY7,100 0% AUTOWALLIS161 +0.62% WABERERS5,000 -1.2% BUMIX9,960.01 +0.19% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,265.8 +0.55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
menetidő
Magyar Közút
sávzárás
Útinform
M0

Figyelmeztetést adott ki a Magyar Közút: útépítés vette kezdetét az M0-s csomópontjánál – hosszú ideig zárás lesz

Burkolatfelújítási munkák miatt 2025. október 27-től november 8-ig az M0-ás autóút Szeged felé vezető oldalán, a 24. jelű BILK, Dunaharaszti csomópontban a csomóponti ágakon sávzárást vezetnek be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei. A burkolatfelújítási munkálatok miatt javasolt a csomópontot megelőzően fokozott figyelemmel közlekedni.
Schweickhardt Gyula
2025.10.27, 13:44
Frissítve: 2025.10.27, 13:51

A csomópont egyes ágainak burkolatfelújítása több ütemben, pályaszűkítés, esetenként teljes útzár bevezetése mellett valósul meg. A munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet. A térségben sebességkorlátozásra és megnövekedett menetidőre számíthatnak a közlekedők, írja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közleményében.

Burkolatfelújítási munkákra kell számítani A kép illusztráció. /Fotó: Dodó Ferenc
Burkolatfelújítási munkákra kell számítani / Fotó: Dodó Ferenc (képünk illusztráció)

Burkolatfelújítás várható

2025. október 27., hétfő reggeltől várhatóan 2025. november 8., szombat estig a 24. jelű csomópontban, az M0-s autóút Szeged felé vezető oldalán, a csomóponti ágakon sávelhúzás mellett pályaszűkítéssel is járó korlátozást vezetnek be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei, ezért javasolt a csomópontban fokozott figyelemmel közlekedni.

A korlátozás ideje alatt továbbra is le lehet hajtani az M0-s autóútról BILK, illetve Dunaharaszti irányába.

A közlekedőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

Ha a pályaszűkítés miatt inkább úgy dönt, hogy repülővel utazna valahová, ebből a cikkünkből megtudhatja, hogy milyen úti célok érhetőek el Budapestről, miután Ferihegyen életbe lépett a téli menetrend.

Kapcsolódó

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu