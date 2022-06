Az amerikai S&P 500 tőzsdeindex – 3906 ponton zárva – jelentős eséssel zárta a múlt pénteki napot. Ezzel a mozgással a zárásokat tekintve megközelítette a 3888 közelében húzódó támaszt. Amennyiben a támasz tesztje sikeres lesz, a jegyzés a trendcsatorna felső széléhez (jelenleg 4232 pont) pattanhat vissza. A következő lehetséges támasz szintje pedig 3767 pontnál található. Nem sokkal ez alatt húzódik a jegyzés aktuális, csökkenő trendcsatornájának alsó széle is (3705 pontra mutat). 3800 pont közelében a jegyzés elérheti a Covid–19-járvány mélyponttól indult emelkedés korrekciójának első nevezetes, 38,6 százalékos Fibonacci-szintjét is (3810 pontnál). Ha a jegyzés a bika piac határól fordulatot venne, akkor középtávon csak egy normál korrekcióról beszélhetnénk.

A német DAX-40 (pénteki záróérték 13761 pont) továbbra is a 14 511–13 400 pontok közötti kereskedési sáv területén mozog, várhatóan a sáv alsó szélét fogja tesztelni. Ezt követően újabb támaszszint csak 12 615 közelében húzódik. A heti bázisú grafikonon kirajzolódott M alakzat sejteti, hogy amennyiben a jegyzés a nyakvonal szintje (13 380 pont) alatti zárásokat produkál, úgy a mozgás céljává a 12 615 pont közelében húzódó támaszszint válhat, azaz még jelentős csökkenés következhet.

A múlt hetet 38 950 ponton záró BUX-index tesztelni fogja a közelben – 38 565 pontnál – lévő támaszt. Siker esetén 40 800 pont közelébe történő felpattanás következhet. Ellenkező esetben a következő támasz 37 414 pont, ezután viszont már csak a 32 000 közelében húzódó támasz szintje marad mentsvárként. A heti bázisú grafikonon látszik, hogy a 2020 márciusa óta indult emelkedés minden, az emelkedést támogató trendvonala megtört. A jegyzés, utolsó esélyként, még a 61,8 százalékos Fibonacci-szint (39 164) közelében tartózkodik. Ennek elesése utat nyithat a 2020. őszi mélypontok eléréséhez.

A Mol jegyzése (pénteki záró 2662 forint) – miután az április 21. óta tartó csökkenő trend alóli kitörés sikertelen maradt – csökkenésnek indult. A grafikon azt is mutatja, hogy a kurzus nem tudott ismét a 2020. novemberi mélyponttól indítható emelkedő trendvonal fölé kerülni. Jelenleg úgy látszik, ismét a 2504 forint közelében húzódó támasz a cél. A heti bázisú grafikon azt is mutatja, hogy a 2746 forint közelében húzódó ellenállás fölé kerülés is vesztésre áll jelenleg. A jegyzés mozgását középtávon újra a 2746–2356 forint közötti sáv határozhatja meg.

A 8762 forinton záró OTP-részvények jegyzését továbbra is a március 10. óta tartó csökkenő trend vonala tereli lefelé. Jelenleg a 8760 forint közelében húzódó támasz tesztelése zajlik. A következő támaszszint 7920, a trend megtöréséhez pedig 9360 feletti zárásokra lenne szükség. A jegyzés a 2017. tavaszi, 8000 forint közelében lévő támaszhoz tart.

A Richter Gedeon részvényeinek árfolyama továbbra is a 7500–6590 közötti sávban mozog. Jelenleg a sáv alsó széle felé halad. A következő támasz 6345 forintnál húzódik.