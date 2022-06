Csak pillanatokig volt képes a pozitív zónában tartózkodni a magyar részvényindex: kedden nyitás után fél órával a BUX 40 600 pont alá esett. Mindahány vezető részvény kifejezettem gyenge formát mutat, ennek hatására a BUX 1,8 százalékkal került a pénteki záró árfolyam alá. Hétvégén a Telekom közleményben reagált arra, hogyan érinti a vállalatcsoportot az extraprofitadó, a befektetők el is kezdték eladni a papírokat, amire 2 százalékkal esik az árfolyam. Ennél is nagyobbat zakóznak az OTP-részvények, ebben szerepet játszhatott a kedd reggeli célárcsökkentés az Erstétől. A Richter–Mol páros 1,5-1,5 százalékkal gyengül a nyitás utáni első órában.

Fotó: Shutterstock



A forint nagyot ment hétfőn, az euró 392 forintról lejött egészen 387-ig, kedden viszont visszagyengült 388 fölé. A KBC elemzői szerint pozitív hír lehet a befektetők számára, hogy az MNB csak az alapkamat emelése kapcsán lassított az ütemen, az irányadó kamatot továbbra is 30 bázisponttal emelte meg a múlt héten. Várhatóan a későbbiekben is csak havonta fogja növelni az irányadó kamatot az MNB. Az elmúlt hetekben a dollár is gyengülésnek indult, így ez is adhatott egy kis löketet a forintnak.