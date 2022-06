A szerződés keretében az Audi-gyártáshoz kapcsolódó riportingrendszerét újítja meg a Gloster leányvállalata, a Minero IT Hungary Kft. – közölte a Gloster.

A huszonnégy hónap alatt továbbfejlesztendő szoftver öt korábbi elavult rendszer funkcióit veszi át. A fejlesztés célja, hogy az előző, bonyolult és sokrétű rendszereket könnyen kezelhető, a megbízó igényeinek teljes mértékben testre szabott riportingeszközzel váltsák ki. A Minero IT ehhez kapcsolódó korábbi projektje az „Innovation of the year Audi IT” díjat nyerte el 2017-ben. A Minero IT három helyszínen (Budapesten, Szegeden és Kecskeméten) több mint 70 fős szakembergárdájával fejleszt és a nap 24 órájában folyamatosan üzemeltet magas rendelkezésre állást igénylő, kritikus gyártásvezérlési szoftver megoldásokat, elsősorban nemzetközi autóipari ügyfelei számára. A fejlesztőcég kiemelt partnere az évről évre egyre nagyobb kapacitásokat igénylő bajor BMW-nek és az ingolstadti Audinak, de ügyfelei között tudja a német Vöröskeresztet is. A Minero IT Hungary német partnerétől (Z-plus Consulting GmbH) kapott projekt jól illeszkedik a Gloster 2021. december 13-án közzétett stratégiájába, melyben a társaság évi 25 százalékos növekedéssel számol a nemzetközi szoftverfejlesztési üzletágban.