Pozitív meglepetést hozott a Tesla második negyedéves gyorsjelentése, amit a szerdai New York-i tőzsdezárás után tettek közzé. A villanyautó-gyártó részvényárfolyama 4 százalékot erősödött arra a hírre, hogy az adózott nyereség az egy évvel korábbi 1,14 milliárd dollárról 2,26 milliárdra ugrott, ami egy részvényre vetítve (EPS) 1,95 dollárt jelent, szemben az bázisidőszak 1,02 dolláros mutatójával.

Fotó: Yuan shuiling / AFP

A forgalom a folytonos áremeléseknek köszönhetően nem esett 16,93 milliárd dollár alá, de így is jócskán elmarad az előző negyedévi 18,76 milliárd dollártól. Ezzel viszont egy dinamikusan felívelő, negyedéről negyedévre növekvő bevételbővülési sorozat is megszakadt. Az erős dollár a Tesla értékesítéseire is negatívan hatott.

Pedig az elemzők látva a Tesla szenvedéseit nem vártak túl sokat a második negyedévtől: az elektromosautó-gyártás világelsőjétől 17,23 milliárd dolláros árbevételt láttak teljesíthetőnek, nyolc százalékkal kevesebbet, mint amennyit a megelőző, történelmi rekordot hozó negyedévnem inkasszáltak.

A Refinitiv elemzői konszenzusa 1,86 dolláros egy részvényre eső kiigazított nyereségről (EPS) szólt, ami 42 százalékos visszaesést jelentett volna az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A Tesla tavaly még derekasan ellenállt a csiphiány okozta piaci nyomásnak, ám a beszállítói láncok felszakadozása az idén már őket sem kímélte.

A Berlin melletti Grünheidében felavatott első európai Gigafactory és a Texas állambeli Austinban átadott második amerikai óriásgyár elindítása sem ment zökkenők nélkül, ráadásul az infláció elszabadulása miatt a Teslának már-már heti rendszerességgel kellett árat emelnie. A 2021-ben debütált Model Y crossover legnagyobb teljesítményű akkumulátorokkal szerelt változatáért már 65 990 dollárt kérnek, harminc százalékkal többet, mint az induláskor.

Igaz, Elon Musk alapító-vezérigazgató most is szentül megígérte, hogy az infláció visszaszorulásával ők is csökkentik majd az áraikat. Rosszul jött a vállalatnak a kínai koronavírus-járvány feltámadása, a sanghaji Gigafactoryban a kényszerűségből beköltöztetett munkások sem tudták hozni a normális termelési mennyiségeket.

A Tesla a második negyedévben 254 695 villanyautó adott át megrendelőinek, ezzel az első félév teljesítménye 564 743 drabra nőtt. A második negyedévben 17,9 százalékos visszaesést mértek az előző negyedévi kibocsátáshoz képest. A Tesla egész éves teljesítménye attól függ, hogy a sanghaji Gigafactoryban két hónapig tartó termeléskiesést be tudják-e pótolni.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kulcskérdés még, hogy az austini gyár kiszolgálásához lesz-e helyben elegendő új generációs akkumulátor. Elon Muskból újabban nem dőlt az optimizmus, a cégvezér júniusban gigantikus pénzégető kemencének titulálta a texasi és a berlini Gigafactoryt, tíz százalékos leépítésről beszélt és a világgazdaságot fenyegető recessziót reális veszélyként kezelte.

Áprilisban még 60 százalékos idei termelésnövelést valószínűsített, ami közel 1,5 millió villanyautó átadását jelentené, de elemzők szerint ebből jó, ha 1,4 millió teljesül. Váratlan veszteséget kell elkönyvelniük a bitcoinban jegyzett tartalékaik után.

A bitcoin tragikus árfolyamesését látva elmondható, hogy a kriptovalutázás nem tartozik Elon Musk korszakos ötletei közé, cége nagyjából 460 millió dollárt bukott a bitcoinon. Az ebben tartott pénz háromnegyedét, 936 millió dollárt mindenesetre már visszaváltották “normális” devizára. A Tesla mindesetre megnyugtatta a befektetőit, hogy a második félévben minden eddigi rekordjukat meg fogják dönteni.