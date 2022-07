A kata és a rezsicsökkentés szabályainak szigorítása sokaknak fájhat, azoknak viszont megkönnyebbülést hozott, akik korábban a forint árfolyamának gyengülése miatt panaszkodtak, például mert külföldre utaznak nyaralni, és most kellene pénzt váltaniuk hozzá. Ha a nemzetközi devizapiacokat szántó viharok nem vezetnek újabb forinteladási hullámokhoz, az erősebb árfolyam az inflációs feszültséget is csökkentheti.

A napokban növekedett a nyomás a forinton és a zlotyn, mivel sötét felhők gyűltek az európai gazdaság horizontján, és az aggodalmak két évtized után először a dolláré alá gyengítették az euró árfolyamát. A dollár vásárlása általában a feltörekvő piaci devizák eladásához vezet, ami az energiaválság és nyersanyaghiány időszakában különösen kedvezőtlen a háborús Ukrajnával szomszédos régió két mozgékony devizájának.

Fotó: Shutterstock

Az elmúlt hetekben a Magyar Nemzeti Bank hatalmas kamatemelésekkel kompenzálta a nyomást, de felülírni nem tudta. A költségvetésre az energiaválság és az elszaladó háborús infláció miatt nehezedő, növekvő nyomást kezelő pénzügyi intézkedésekkel együtt azonban már látható a jótékony hatás a forinton.

Az euróval szembeni árfolyam a hét eleji 414 forintról több mint 10 forintot szaladt az erősödés irányába péntek délelőttig, és kora délután 404,1 környékén folyt a kereskedés, ami mintegy 0,6 százalékos izmosodás csütörtök óta.

Mostanában, úgy tűnik, a költségvetési politika csupa helyes fonalat mozgat, ez kedvező hatású a piacokon, és a jegybank agresszív szigorítása működni látszik

– idézte a Reuters Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét.

A forinttal általában egy irányba mozgó zloty árfolyamváltozásának „tesztje” is azt mutatja, hogy egyedi, helyi hírek erősítették a forintot. A zloty is erősödött, de kevesebbet, mintegy 0,2 százalékot, 4,809 környékére az eurókeresztben.

A két mozgékony közép-európai devizának az is nyújthatott némi támogatást, hogy valamelyest enyhült a nyomás az eurón, de az utóbbi árfolyama nagyon közel maradt a paritáshoz – az egy az egyben váltáshoz – a dollár ellenében, és az Európai Központi Bank, illetve a Federal Reserve július második felében esedékes ülései környékén nagyon esélyes, hogy egy euró megint kevesebbet fog érni egy dollárnál, és akár a jelentős gyengülés sem kizárható. Az euró gyengülése pedig az idén szinte kivétel nélkül mindig nyomást helyezett a forinra és a zlotyra is. Nyugalomra tehát egyelőre nincs ok. Az ukrajnai háború folytatódik, a nemzetközi szankciók folyama szintúgy, az infláció nem érte el a csúcsot Európában, az energiaválság pedig nagyobb valószínűséggel inkább mélyül, mint enyhül.

A forint mozgásának irányát alapvetően meghatározó euróra a Société Générale elemzőinek jegyzete szerint két alapvető veszély leselkedik. Ezek az ukrajnai háborút övező rizikók, miközben a gázárak felszökése recessziós félelmeket kelt, valamint az EKB valószínűsíthető bénultsága, amelyet vélhetően egy szégyenlős kamatemelés szemléltet majd a jövő héten

– olvasható a jegyzetben.