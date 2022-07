A németországi fogyasztók jövőre a mostani fűtésszámla legalább háromszorosára számíthatnak az ország Oroszországból várt gázimportjának jelentős csökkenése miatt a német Szövetségi Hálózati Ügynökség (RND) becslése szerint. Az előttünk álló télen ennél egyelőre kisebb drágulás fenyeget. „Igaz, már a mostani számlák is duplázódást takarnak, még az ukrajnai háború hatásainak figyelembe vétele nélkül is” – mondta Klaus Müller, az RND vezetője a DW hírügynökségnek –, ráadásul 2023-tól a piaci árak egyes esetekben hétszeresére emelkednek.

Fotó: picture alliance/AFP

Érdemes spórolni a számlára

Mint figyelmeztetett, a lakosságnak figyelnie kell a pénzügyeire, mert bár a drágulás nem érint azonnal, vagy teljes egészében minden fogyasztót, de egy bizonyos ponton ki kell fizetni a magasabb árat. Ezért most célszerű többet spórolni. Klaus Müller szerint azonban a gáz magasabb beszerzési költsége fedezhető a gáztársaságok támogatásával, vagy a költségek fogyasztókra hárításával, és az állam segíthet is azoknak, akik nem tudják fizetni a megemelkedett árat.

A németországi gázfelhasználásban jelentős az Oroszországból importált termék súlya, de behozatala és készletei jelentősen csökkentek, amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát. Klaus Müller szerint azonban mindennek ellenére a háztartásokat a németországi és az európai törvények megvédik az energiaválság idején.

„Németország még a legrosszabb forgatókönyv esetén is Norvégiából, valamint Belgiumban és Hollandiában, hamarosan pedig közvetlenül a német tengerparti terminálokról kap gázt" – hangsúlyozta.

Szerdára várható a fordulat

A hírügynökség azt írja, hogy a német Gazdasági Minisztérium is „borúsabb kilátásokat” jósolt 2022 második felére ma közzétett, havi jelentésében. Bár az ország gazdasága eddig átvészelte az ukrajnai háború hatását, de komoly aggodalomra ad okot, hogy a következő hónapokban milyen hatása lesz az orosz gázszállítások további csökkentésének. Egyre nagyobb a félelem, hogy az orosz Gazprom szerdán nem indítja újra a szállítást az Északi Áramlat gázvezetéken, amelyet most hétfőn karbantartásra hivatkozva állított le. A Gazprom ugyanis szerdán közölte, hogy nem tudja garantálni az Északi működését, amely évente 55 milliárd köbméter gázt szállít Oroszországból Németországba a Balti-tenger alatt.

Egy keveset épp kiszippantottak

A legfrissebb uniós adatok szerint Németország gáztárolói 64,53 százalékos töltöttségen állnak, ez némi csökkenés az előző napi adathoz képest, és 156,7 terawattórányi mennyiséget jelent. Németországon kívül csak Belgium és az Egyesült Királyság gázkészlete esett kis mértékben. Magyarország 44,5 százaléknál tart, ami 30,1 terawattórát jelent.