Szerdán reggel nem mutatott jelentős elmozdulást a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben. Az euró 407,05 forint, a dollár pedig 396,4 forint körül járt negyed 10-kor. A BUX is a pozitív tartományban kezdte a kereskedést, az első percekben 0,3 százalékkal keddi záróértéke fölé, 39 370 pontra lendülve. Az OTP és a Mol húzta az indexet 1-1 százalék körüli emelkedéssel. Az OTP részvényeivel legutóbb 8248 forinton, a Moléval 2972 forinton kereskedtek. A Richter papírjai kereken 7000 forinton állnak, ami félszázalékos mínusz, míg a Magyar Telekom kurzusa 0,8 százalékkal, 322 forintra süllyedt. A tendencia eddig a további erősödés felé mutat valamennyi blue chipünk esetében, ez alól eddig a Telekom tűnik kivételnek.

Fotó: Shutterstock

Igazi mészárlást tartottak a befektetők tegnap a recessziós félelmek miatt a ciklikus eszközökben, elsősorban a nyersanyagokban. Az európai gázhiány miatti mély visszaesés képe ezen eszközök keresletének drasztikus visszaesését vetítheti előre, a már egyébként is meglévő globális lassulási hírek hatását tovább katalizálva – írja a Concorde. Az európai padlófék növekvő valószínűsége, a kiemelkedő gazdasági sebezhetőség a feszült gázpiaci helyzeten keresztül újabb ütést mért az euró-dollár keresztárfolyamra is, amely lassan már a paritást célozza, ez szintén a kijárat felé terelte a befektetőket.

Az Equilor szerint egyre nagyobb az aggodalom amiatt is, hogy a Fed kamatemelési sorozata rövid időn belül recesszióba taszítja az amerikai gazdaságot. Ezt jelzi, hogy tegnap rövid időre a kétéves államkötvényhozam a tízéves hozamszint fölé emelkedett, erre már egyébként április elején is volt példa. Közben az atlantai Fed valós idejű mutatója már most is technikai recessziót jelez, hiszen a második negyedévre 2,1 százalékos gazdasági visszaesést mutat. Az első hivatalos becslés július 28-án érkezik.

Az amerikai tőzsdék végül pluszban zártak, a legnagyobb mértékben, 1,8 százalékkal a Nasdaq erősödött. Ez a lendület reggel az európai vezető börzéken is folytatódott, mindegyik 1 százalékot meghaladó ütemben tört feljebb. Ázsia viszont India kivételével vörösbe borult, ott a járvány újabb fellobbanása és az újabb kínai tömeges tesztelések, potenciális városlezárások lombozták le a befektetőket.