Felül kell vizsgálni Magyarországon az üzemanyagárstopot, mert azzal együtt nem lehet garantálni az ellátást – mondta az Indexnek Ratatics Péter, a Mol hazai operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója, aki arról is beszélt, hogy a lakosságnak is takarékoskodnia kellene a kutaknál, illetve a kormány stratégiai tárolóit is meg kell nyitni a piaci szereplők előtt.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A vállalati vezető szerint az egyetlen hazai olajfinomítót, a Dunai Finomítót karbantartások, fejlesztések és vizsgálatok miatt épp most kellett leállítani, amikor az egész kontinens energiaválságban szenved, és amikor például az osztrák és a cseh karbantartása is időszerűvé vált.

A biztonságos üzemeltetés miatt halaszthatatlan a finomító leállítása és karbantartása

– indokolta a lépést a vezető.

A hiányzó üzemanyag-mennyiség egy részét a pozsonyi finomítóból pótolják majd – amely nemrég indult újra teljes kapacitással –, de ezzel sem tudják fedezni teljesen a hiányt – tette hozzá. A kormány által bevezetett üzemanyagárstop

tovább szűkíti az importlehetőségeket, egész egyszerűen nem éri meg behozni külföldről a termékeket.

A Mol ügyvezetője hangsúlyozta, hogy az árstop veszélybe sodorhatja az ellátás biztonságát a jelenlegi helyzetben. A 480 forintos ár jóval alacsonyabb, mint a piaci ár. A külföldi beszállítók ilyen feltételek mellett hosszú távon nem érdekeltek a magyar piac kiszolgálásában.

Ratatics Péter a lakosságot arra kérte, hogy csak annyit tankoljon, amennyire tényleg szüksége van.

A pánikvásárlás és a fölösleges spájzolás csak rontana a helyzeten – szögezte le.

Az Index szerint a schwechati leállás után a Technológiai és Ipari Minisztérium még azt közölte, hogy nincs baj, az osztrák finomító nélkül is biztosítva van az ellátás. A következő hetekben azonban több jel is arra mutatott, hogy súlyos hiány kezd kialakulni: a magyar államnak meg kellett nyitnia a stratégiai tárolóit, a hazai kutak pedig tankolási limitet vezettek be.