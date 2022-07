Az elmúlt hónapokban a pénzügyi sajtó által leginkább felkapott téma Elon Musk és a Twitter frigye volt. Elon Musk előbb 9,2 százalékos tulajdonhányadot vásárolt az amerikai közösségi platform vállalatában, majd miután visszautasította a vállalat menedzsmentjének meghívóját az igazgatótanácsba, a Tesla-vezér egy 44 milliárd dolláros ajánlatot tett a teljes vállalatra. Április 25-én a Twitter vezetése el is fogadta Musk ajánlatát, amely részvényenként 54,2 dolláros vételárról szólt. A megállapodásba a felek beleírtak egy 1 milliárd dolláros büntetést is az ügyletből való kihátrálás esetére. Ezután a Twitteren lévő hamis profilok arányára terelődött a téma, s igen nagy nézeteltérés mutatkozott a felek között. Míg a Twitter menedzsmentje szerint ezek aránya a teljes havi aktív felhasználók kevesebb mint 5 százalékára tehető, addig Musk csapata bizonyítékok nélkül 20 százalékra becsülte ezt az arányt.

Miután Musk nem kapott kielégítő választ a hamis profilok arányát illetően, július 8-án felmondta a felvásárlási megállapodást. Július 12-én a Twitter menedzsmentje jogi útra terelte az ügyet, a vállalat kötelezni akarja Muskot a Twitter felvásárlására a korábban megállapodott árfolyamon. Az ügyet gyorsított eljárásban fogják tárgyalni Delaware-ben októberben, egy ötnapos tárgyaláson.

A lehetséges szcenáriók száma véges: ha a Twitter javára dönt a bíróság, akkor Muskot kötelezhetik az eredetileg megállapodott felvásárlási ár kifizetésére, ami a jelenlegi árfolyamon csaknem 40 százalékos prémiumot jelentene. Ha Musk javára dönt a bíró, akkor akár 20 dollár alá is benézhet a Twitter árfolyama. Arra is van esély, hogy a két fél bíróságon kívül meg tud egyezni, ebben az esetben elképzelhető, hogy némileg alacsonyabb árfolyamon vásárolhatja fel a közösségi platformot a világ leggazdagabb embere. Így tehát több olyan szcenárió is van, amely kedvezhet azoknak, akik a jelenlegi árfolyam közelében vásárolnak a Twitter részvényéből. Emellett az opciós piac is remek kereskedési lehetőséget kínál ennek az eseménynek a megjátszására, akár árfolyam-emelkedésre (long call), akár -csökkenésre (long put) számítunk.