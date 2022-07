Az Apple is beállt azon technológiai cégek sorába, melyek a júniusban zárult negyedévről a vártnál jobb eredményt riportáltak, de zsugorodó profitot voltak kénytelenek könyvelni. Bár a jelentett negyedévben 11 százalékot esett a profit év per év alapon, mégis 3 százalékot emelkedett az árfolyam a csütörtöki zárás utáni kereskedésben, mert a menedzsment az inflációs félelmek, az erős dollár, az elhúzódó csiphiány és a Covid-intézkedések ellenére is optimista hangot ütött meg: összességében azonban arra számítunk, hogy a bevételek a folyó negyedévben gyorsuló ütemben nőnek - mondta Tim Cook, az Apple vezérigazgatója.

Fotó: Liu Jin / AFP

Az Apple nyeresége a riportált negyedévben 19,4 milliárd dollárra esett vissza, ami a legrosszabb három hónap a 2020-as július-szeptemberi időszak óta. Részvényenként 1,20 dollárra esett a profit az egy évvel korábbi 1,30 dollárról. Ám az egy részvényre eső profit mégis jobb a vártnál, hiszen a FactSet által megkérdezett elemzők átlagosan 1,16 dolláros egy részvényre jutó eredményt jósoltak. Az árbevétel 1,87 százalékkal, 83 milliárd dollárra emelkedett ami "szezonális rekord", s felülmúlja az elemzők várakozását, akik 1,7 százalékos emelkedést jósoltak.

Az IPhone-eladások, amelyek az Apple bevételének legfőbb mozgatórugói, 2,8 százalékkal, 40,67 milliárd dolláros szezonális rekordra emelkedtek Érdekes módon, az elemzők 2,5 százalékos csökkenést vártak. Az 5G képességekkel rendelkező iPhone tavaly 94,7 milliárd dollárt hozott az Apple-nek, elemzők most azt jósolják, hogy a szeptemberben véget érő 2022-es pénzügyi évben az erős első félév után elérheti a 100 milliárd.

Az iPad táblagépek, Mac számítógépek és hordozható eszközök értékesítését visszafogták a termelési korlátok. Az Apple riválisa, a Samsung csütörtökön csökkentette az okostelefonokra vonatkozó idei iparági prognózisá. A vállalat áprilisban még növekedésre számított, most már legfeljebb minimális növekedéssel kalkulál, de a visszaesés is sanszos.

Az Apple kínai eladásai 1 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest, míg az elemzők közel 7 százalékos visszaesést vártak. A Goldman Sachs becslése szerint az iPhone China értékesítése májusban javult az áprilisi 39 százalékos visszeséséhez képest.

A menedzsment inflációs költségekre hívta fel a figyelmet, utalva a bérnyomásra, a logisztikai költségekre és bizonyos szilíciumkomponensek áremelkedésére.