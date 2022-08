Durván beestek az Adidas kínai értékesítései a második negyedévben – derül ki a cég csütörtökön közzétett gyorsjelentéséből.

Fotó: Abdesslam Mirdass / Hans Lucas via AFP

A világ legnagyobb piacán a sportszergyártó bevételei 35 százalékkal, 719 millió euróra csökkentek, amit a német vállalat a pandémia miatt elrendelt

folyamatos és kiterjedt korlátozásoknak

tulajdonított. A világ többi részén viszont 14 százalékkal nőttek az Adidas eladásai.



A menedzsment már a múlt héten figyelmeztetett, hogy a tervezettnél rosszabbul megy a cégnek, ezért csökkentették a bevételek növekedésére vonatkozó éves várakozásaikat is. Most már csupán 5-9 százalékos bővülésre számítanak, pedig eredetileg Kasper Rorsted vezérigazgató egy 13 százalékos pluszt is elérhetőnek tartott.



Ugyanez érvényes a nettó profitra is, ahol a korábbi 1,9 milliárd euró helyett már csak 1,3 milliárdot várnak.



Összességében Rorsted feljavulásban bízik az év második felében, bár a kínai forgalom élénkülése egyelőre lassúnak tűnik.

Az Adidas részvényei csütörtök délelőtt 2,5 százalékkal, 175 euró fölé drágultak.