Kapóra jön az úgynevezett carry tradereknek az euró gyengélkedése a dollárral szemben és a közös pénz alacsony kamata. Ennek következtében, a Bloomberg vasárnapi összesítése szerint egy jó carry trade párosítás bőven két számjegyű, akár közel 30 százalékos hozammal kecsegtet most.

De mi is az a carry trade?

Az Elemzésközpont definíciója szerint a carry trade ügyletek népszerű kereskedési stratégiák a devizapiacon. Lényegük, hogy alacsony kamat mellett veszünk fel hitelt, és az összeget egy magasabb hozammal kecsegtető befektetésbe tesszük. A carry trade stratégia két devizához kapcsolódik, kihasználva, hogy az egyik devizában alacsonyabb kamat mellett juthatunk hitelhez, míg a másikban magasabb kamat mellett tudunk befektetni. Aki most euróban jut olcsó hitelhez és azt átváltja például forintra, kockázatmentesen befektetheti forintos állampapírba, amelyek közül az egyéves futamidejű kötvény hozama jelenleg 9,84 százalék.

Fotó: Shutterstock

A carry trade piacon aktív befektetők közt egyértelműen az euró vált a favorittá, mármint egyértelműen ebben érdemes eladósodni, mint arra a Bloomberg cikke is rámutat, akik dollárban teszik ezt, kevésbé járnak jól, sőt bukhatnak is a pozíciókon: egyrészt a dollár kamata is magasabb, mint az euróé, plusz a feltörekvő devizák (ezekben történik a befektetés) jobban leértékelődtek az elmúlt hónapokban a dollárhoz képest, míg az euróval szemben kevésbé.

Idén még ki lehet használni az euró előnyeit

A Wells Fargo devizapiaci stratégiája szerint egyre több befektető választja az eurót a carry trade ügyletekhez. Brendan McKenna szerint az EU-országokra recesszió vár, ez pedig alacsonyan tarthatja az eurókamatokat, vagyis továbbra is érdemes az eurót választani az eladósodáshoz. Egyébként arra is lehet számítani, hogy az amerikai nagybefektetők is észreveszik ezt, mivel számukra a Federal Reserve kamatemelései után a dollár, mint forrás egyre költségesebb – mutat rá a Bloomberg. Most úgy tűnik, hogy legalább az év végéig még biztosan érdemes euróban carry trédelni.