Sajtótájékoztatót tart szerda délelőtt a Richter, miután korábban rekordárbevételt és -nyereséget hozó negyedévről számolt be. Orbán Gábor vezérigazgató többek között a cariprazine hatóanyagú Vraylar amerikai forgalomnövekedésével magyarázta a csoportszintű bevételek emelkedését. Hozzátette, a Vraylar-forgalom utáni jogdíjbevételek körülbelül egyharmaddal nőttek forintban, és ennek csupán a fele köszönhető a devizaárfolyamok kedvező alakulásának.

Orbán Gábor beszélt az inflációs hatásokról is, elmondta, hogy a hosszú ellátási láncok miatt az csak lassan gyűrűzik be a Richter költségstruktúrájába, tehát a második negyedéves eredmények az infláció emelkedését még nem tükrözik teljes mértékben. Az eredménymutatók közül a 30 százalékot meghaladó üzemieredmény-marzs a legfontosabb – vélte a vezérigazgató, megemlítve hogy a piaci környezet továbbra is törékeny.

Fotó: Kallus György / VG

Az eredeti tervük az volt az év elején, hogy valamennyi profitsort 10 százalékkal növeljék éves alapon. Ezt az elképzelést felülírta a háború, amelynek kirobbanásakor a vezetőség nagyon pesszimista volt, tartottak attól, hogy lenullázódnak az ukrajnai eladások.

Most ennél sokkal jobb a helyzet, árfolyamhatás nélkül (ha fennmarad a jelen működési környezet) a csoport profitja képes a 10 százalékos növekedésre. Többek közt azért is lehetnek optimisták, mert az oroszországi szállítások volumene visszatért a háború előtti szintekre. Ugyanakkor kétséges, hogy a jelenlegi, kifejezetten előnyös devizahatások fennmaradnak. Bogsch Erik elnök hangsúlyozta, hogy az eredményeik láttán sokan irigykedhetnek Magyarországon, de az árbevételük csupán 10 százaléka keletkezik itthon. A külföldi forgalomnövekedés és eredménybővülés mögött tudatos k+f stratégia és marketingtevékenység áll. A délelőtti kereskedésben több mint két százalékkal nőtt a cég részvényeinek az árfolyama.

Közben érkeznek az elemzői reakciók is, Varga Dániel, a KBC Securities részéről azt emelte ki, hogy bár az erős profitszámokat már az elmúlt hetekben beárazhatták a befektetők (egy hónap alatt 21 százalékkal nőtt az árfolyam), a várakozásokat felülmúló eredmény új lendületet adhat a részvénynek.