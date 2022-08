Elképesztő szintre emelkedett a svájci frank az euróhoz képest: nemcsak hogy átlépte a paritást (korábban egy euró mindig többet ért, mint egy frank), ma már csak 0,96 frankot ér a közös európai pénz egy egysége.

Ilyen erős a frank a tényleges piaci folyamatok szerint még sosem volt az euró létrehozása óta,

technikai okokból is csak egyszer, 2015. január 15-én a délelőtti órákban volt még ennél is erősebb, amikor az árfolyamkorlát eltörlése miatt szinte megszűnt a piac egy időre, és egészen extrém árakon születtek kötések.

Fotó: Getty Images

A frank erősödő trendje már bő tíz éve megkezdődött, egyrészt azért, mert más országokban svájci frankban vettek fel lakáshiteleket az alacsony törlesztőkamat miatt, másrészt az eurózóna néhány országának adósságválsága miatt menekülőeszköznek kezdték tekinteni az alpesi devizát. A folyamat tartós volt, a svájci jegybank attól félt, hogy a túlzottan erős hazai deviza árt az exportnak, ezért

sapkát húzott a frankra, eurónként 1,20-os szintnél.

Ez három éven át működött, de a kereslet csak nem szűnt a frank iránt, miközben óriási spekuláció alakult ki (a sapka közelében kockázatmentesnek tűnt a frank gyengülésére játszani).

Végül a sapkát csak úgy lehetett tartani, hogy a svájci jegybank vég nélkül vette az eurót és más devizákat, és teremtette fedezetlenül a frankot ehhez. Amikor aztán az Európai Központi Bank (EKB) megkezdte első eszközvásárlási programját, vagyis megnövelte az euró kínálatát, a bank azon az elhíresült januári napon hirtelen feladta az árfolyamsapkát. Ennek eredményeképpen a sok spekulatív pozíciót zárni kellett, mégpedig óriási veszteséggel, amire sokszor nem is volt fedezet az ügyfelek számláján, hisz senki nem számított arra, hogy a jegybank feladja a szintet.

Ez a piacon teljes káoszt okozott, rendkívül szélsőséges árfolyamokon is születtek kötések, megszűnt a likviditás. Néhány óra után aztán kialakult a normális piac, ekkor azonban már a jelenlegi 0,96-os szintnél erősebb frankkal kereskedtek. Néhány nap múlva 1 euró fölé került a kurzus, majd 2018-ban el is érte az árfolyamsapka korábbi, 1,20-os szintjét. Onnan azonban újra erősödni kezdett, és kisebb korrekciókkal azóta is tart a folyamat, de az utóbbi időben a paritás átlépésével felgyorsult.

A Reuters adatai szerint a svájci jegybank most ismét beavatkozott, és a múlt héten 1,7 milliárd frankot adhatott el, hogy a folyamatot fékezze, egy héttel korábban ez az összeg 2,5 milliárd frank lehetett. A Credit Suisse szakértője szerint ennél kisebb is lehetett az összeg, mivel az adatok, amelyek alapján a következtetést levonták, más jegybanki tranzakciókra is utalhatnak. A svájci jegybank egyelőre nem reagált, korábban azt nyilatkozták, hogy komolyabb beavatkozás nem várható a piacon (ársapkát nem alkalmaznak, miután egyszer már belebuktak), de