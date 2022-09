Több mint 430 forintba kerül jelenleg egy dollár a devizapiacon, 40 százalékkal többe, mint egy évvel ezelőtt. Az árfolyam elmozdulásának nemcsak vesztesei, nyertesei is vannak, leginkább az árbevételükben magas dolláraránnyal rendelkező exportcégek. Ilyen a magyar tőzsdén jegyzett társaságok közül a Richter Gedeon, a számukra a forintban számolt bevételen nagyot dobó dollárerősödés több elemző fantáziáját is megmozgatta a napokban, szerdán az Erste, csütörtökön pedig a KBC Equitas szakértője értékelte újra a Richter-részvény árfolyamkilátásait, frissítve a modellt a dollárerősödés mellett a magasabb hazai kamatkörnyezet hatásaival is.

Fotó: Róka László / MTVA

A Richter árfolyama mégsem tükrözi a külső környezet kedvező alakulását – írta Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője, pedig a devizaárfolyamok alakulása mellett a fundamentumok is erősek, és a harmadik negyedévben is erősek maradhattak,

a részvény árfolyama azonban 15 százalékkal elmarad az egy évvel ezelőttitől, hiába volt roppantmód támogató a dollár és az euró árfolyam alakulása, mindent felülírt a negatív befektetői hangulat.

A KBC frissített elemzése szerint a forintgyengülés érezhetően megdobja majd az árbevételt, ha a 12 havi gördülő forgalom adatokat nézzük, akkor a Richter-csoport 700 milliárd forint éves árbevételre képes. Ugyanakkor – teszi hozzá a vezető elemző –, mostantól a devizahatások jóval kisebb mértékben tolhatják a Richter szekerét. Amennyiben az EU-s pénzek körüli bizonytalanság is csökkenne, úgy alighanem a forint is további stabilitást kaphat, így a következő évek átlagában csak 2 százalék körüli pozitív devizahatást várunk a cég értékesítésére jellemző főbb devizamixhez képest – érvelt a KBC szakértője.

Kevesebb szó esik róla, de a gyógyszergyártók szempontjából lényeges, hogy a költségvetés helyzetének romlása rövid távon nem a nagyobb egészségügyi támogatások irányába mutat, ezzel is indokolható, hogy a Richter bevételei 2024-től a jelenlegihez képest enyhébb mértékben nőhetnek, de a várt 4-5 százalékos, csoportszintű növekedési ütem sem számít rossznak.

Fotó: Kallus György / VG

Az amerikai piacon viszont igen erős teljesítményre van kilátás, az újabb indikációk a kulcskészítmény Vraylar bevételeit is megnövelhetik az évtizedben. A növekedés kapcsán így az amerikai piac tekintetében a legoptimistább az elemző, és

a bevételeken belüli USA-súly akár a 30 százalékot is megközelítheti.

A Vraylar dinamikus értékesítési számai még hosszú évekig segíthetik a Richtert, egyelőre tehát ez az egyik legfőbb növekedési sztori.

Cinkotai Norbert szerint középtávon így fest a Richter piaci környezete: a mérleg egyik oldalán áll, hogy a globális gazdasági kihívások negatívan érintik a vállalati szektort, így a pharma cégeket is. Másrészt, a Richtert nézve mégsem prognosztizálható, hogy ez a bevételek alakulásába nagyon belerondítson, de

a forint várható stabilizálódása után enyhébb növekedést hozó évekre kell berendezkedni.

Hozzáfűzve persze, hogy új termékek/termékportfóliók megszerzése erőteljesen átírhatja a növekedési számokat. A Richternél pedig továbbra is cél, hogy a növekedést ilyen módon is elősegítsék, például a nőgyógyászati szegmensben.

Valószínűleg nem lehet elkerülni az értékesítést támogató költségek felpörgetését, az ilyen típusú kiadások csak a pandémia miatt voltak rekord alacsonyak az elmúlt két évben.

Jó hír, hogy az üzemi profitmarzs 20 százalék felett stabilizálódhat.

Ennek is köszönhetően pedig a készpénzáramlás folyamatos marad, s az idei évre várt 100 milliárd forint helyett 150-160 milliárdra nőhet a következő években.

A részvény fair értékének megállapításakor érdemes figyelembe venni, hogy a jelenlegi hozamszintekhez képest drasztikus növekedés már nem várható, ezáltal a részvénypiaci befektetők elvárt hozama (tőkeköltsége) is inkább normalizálódik.