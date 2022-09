Miután Norvégiát már bevette, az elektromos autózásban élenjáró többi európai országot vette célba a NIO. A kínai luxus villanyautó-gyártó vezetése a hétvégén megérkezett Németországba, hogy előkészítse a negyedik negyedévre tervezett offenzívát, amelyet a Tesla S Model közvetlen riválisának számító NIO ET7-es luxus szedánjukra alapoznak.

Ezt az autót tavaly szeptemberben mutatták be a német közönségnek és bő egy évvel később gyakorlatilag már minden rendelkezésre áll az induláshoz. A két alapító, William Li vezérigazgató és Csin Li-hung elnök ugyanakkor egy NIO ES8-as városi terepjáró előtt fényképeztette magát Münchenben, ami utalhat a NIO kínálatának szélesítésére is.

Kínai bloggerek szerint minderről az autógyártó az első európai hivatalos NIO Dayen fog beszámolni. Ennek időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra, az európai terjeszkedés Norvégiát követő állomásait viszont már tudni lehet.

Eszerint a német, a dán, a svéd és a holland autósokkal ismertetik meg első körben a NIO-kat, de később, 2025-ig már

az unió 25 tagállamában lesznek helyi kereskedésen keresztül megvásárolhatók a NIO elegáns autói.

Hogy ki maradt le a listáról, azt nem lehet tudni. Addig is ki kell építeni a kereskedelmi hálózatot, amely a nagyvárosokban létrehozandó NIO House szalonokból és a kisvárosi NIO Space-ekből áll össze.

Kettejük között méretbeli és szolgáltatásbeli különbségek vannak, a NIO Space-ek maximum kétszáz négyzetméteres szerényebb kialakítású bemutatótermeket takarnak, szemben a kávézóval, olvasóteremmel is ellátott NIO House-okkal, amelyek fő profilja ettől még a járművek adásvétele marad.

Európa meghódítása a szoros verseny miatt nem lesz egyszerű feladat, de a NIO elszánt, hosszú távon azt remélik, hogy a tengerentúli eladásaik a gyártókapacitás 50 százalékát foglalják majd le. A szervizszolgáltatásaikat is a piachoz igazítják, Kínában például már több mint kétszáz szervízpontot állítottak fel, emellett az

assistance szolgáltatásukhoz elektromos furgonflottát hoztak létre,

amely az elakadt járműhöz kiszállva gyorstöltést és a javítást is vállal. A gyorstöltésnél is gyorsabb az akkucsere, a NIO első, Magyarországon gyártott telepített cserekonténerét a múlt pénteken tették fel a németországi célállomására tartó kamionra, s ezzel július végén hivatalosan bejelentett biatorbágyi NIO Power Europe üzemben meg is indult a sorozatgyártás, havi húszdarabos kapacitással.

A NIO-nál úgy számolnak, hogy a 2025-ig ezer, Kínán kívül készülő csereállomással lefedik exportpiacaikat, közte is kiemelten Európát. Az egy hektáron elterülő, százfős

magyar üzemnek nincs konkurenciája,

az előbbi mennyiséggel elvileg bő öt év alatt végeznének is, de akkor sem maradnak munka nélkül, ezt az 5,6 milliárd forintért felhúzott üzemátadó ünnepségén Csin Li-hung elnök is megígérte, a szervizelés mellett a kutatás-fejlesztés is a magyarországi bázis feladata lesz.

A 13 akkumulátor-csomag tárolására és párhuzamos gyorstöltésére alkalmas akkucserélő állomásokra csak be kell hajtani az autóval, és az automata 5-6 perc alatt leszereli a használt akkut a jármű aljáról és frissen töltöttre cseréli. A NIO akkumulátor nélkül, olcsóbban (is) értékesíti az autóit, a cserét előfizetéses konstrukcióban kínálja.

A NIO az idén augusztusig bezáróan 71,5 ezer villanyautót, a tavalyi hasonló időszakénál 28 százalékkal többet adott el, döntően Kínában.