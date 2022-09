Júliusban összesen 27,7 milliárd forintnyi támogatott lakáshitelről kötöttek új szerződéseket a pénzügyi szolgáltatók, ami jókora, 38 százalékos visszaesés az egy hónappal korábbi volumenhez képest is, a májusi – egyébként történelmi rekordot beállító – 73,2 milliárd forinttól pedig már jócskán elmarad – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. Ennek nyomán az utóbbi hónapokban érezhetően csökkent a támogatott konstrukciók teljes piacon belüli súlya is: miközben például az áprilisban folyósított lakáscélú kölcsönök több mint feléhez kapcsolódott valamilyen állami támogatás, addig júliusban már csak éppen 30 százalék felett mozgott az arányuk. (Más kérdés, hogy a csaknem egyharmados részesedés még így is igen magasnak tekinthető.)

Fotó: Jasmin Merdan / Getty Images

Az utóbbi hónapok csökkenő tendenciája több tényezővel is magyarázható: az egyik, hogy az év közepére már eltűnőben volt az igen kedvező kondíciók mellett igényelhető zöldlakáshitelek stimuláló hatása, illetve az Otthonfelújítási programhoz kapcsolódó támogatott konstrukció iránti kereslet is túljuthatott a csúcson. A másik, hogy a lakáshitelkamatok emelkedése, a növekvő infláció és az általában is bizonytalanabbá váló gazdasági környezet óvatosabbá tehette a háztartásokat, ami a lakáshiteleknél (és azokon belül a támogatott konstrukcióknál) is nyilvánvalóan érezteti a hatását.

Ezzel együtt az MNB adatai szerint a támogatott lakáshitelek szempontjából soha nem látott kiugrást hozott az idei év első hét hónapja: a megkötött új szerződések volumene 362 milliárd forint felett járt július végén.

Ez amellett, hogy több mint a két és félszerese az egy évvel korábbinak, történelmi rekord is. A támogatott kölcsönök részesedése is megugrott a teljes lakáshitelpiacon belül: miközben 2021 első hét hónapjában 18,4 százalékot ért el, idén a július végéig tartó időszakban már megközelítette a 42 százalékot. A hirtelen felfutáshoz persze nagyban hozzájárult a széles kínálat is, vagyis az, hogy számos támogatott konstrukcióból válogathattak a háztartások: elég csak a CSOK különböző módozataihoz kapcsolt hitelekre, az otthonfelújítási kölcsönre vagy a zöldlakáshitelekre gondolni.

A támogatott hitelek közben hatékonyan fűtötték a teljes lakáshitelpiacot is, ahol július végéig összesen 867,2 milliárd forint értékben születtek új szerződések: ez igen erős, 18,7 százalékos bővülés 2021 azonos időszakához mérten, és új rekord is. A lakáshitelek állománya közben szintén döntögeti a csúcsokat: július végén már elérte a 4841,7 milliárd forintot, ami éves alapon 11,7 százalékos növekedés.