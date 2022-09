Zöldenergiacégek és az olajszektor. Általában kevésszer szokott egymás mellett szerepelni a két szektor, a mostani piaci helyzetben azonban nem biztos, hogy rosszul választott az a befektető, aki az olajszektor mellett a megújuló energiacégeket is a portfóliójában tartotta.

Az idei évben az S&P 500 indexben alig lehetett olyan időszakot találni, amelyben az energiaszektor részvényei rossz választásnak bizonyultak volna. Az integrált olajcégek közül a Chevron és az Exxon Mobil részvénye 35 és 56 százalék körüli erősödéssel emelkedik ki az idei évben, de a magas olajárakra az upstream cégek részvényei természetesen még ennél is jobban reagáltak.

A magas olajárak és a finomítói marzsok is magas cash flow termelést biztosítanak a cégeknek, illetve a befektetők jellemzően ilyen időszakban az árfolyamnyereségen túl magas osztalékra is számíthatnak az olajcégektől.

Természetesen a szektor teljesítménye az olajárak alakulásától is nagymértékben függ, ahol az OPEC+ éppen a napokban jelentette be a kitermelés visszafogását, viszont a keresleti oldalon a globális gazdasági lassulás kockázatot jelent.

A zöldenergia-szektorban némileg másként néz ki a sztori, a részvényárfolyamok még jellemzően elmaradnak a 2021-es csúcsoktól, és az emelkedő alapanyagárak miatt még mindig alacsony a profitabilitás a cégek között, viszont a keresletet az eddigieknél is tovább erősíti a közelmúltban bejelentett amerikai kormányzati támogatás az Inflation Reduction Act keretében, valamint Európában az Oroszországtól való energiafüggőség csökkentése. Mindez a növekedést a magasabb költségek ellenére is segíti, és a befektetők a piacon is árazhatják ezt a részvényekben.

Az S&P 500 index teljesítményével összevetve az S&P 500 energiaszektoráét, valamint a globális zöldenergia-szektort, mindkét esetben felülteljesítés látható az idei évben. Az S&P Global Clean Energy indexe persze év eleje óta mindössze 2 százalék pluszban tartózkodik, ami első ránézésre nem tűnik soknak, de az elmúlt hónapok bőven felülteljesítést mutatnak a piaccal szemben, az energiaszektor viszont egyértelmű nyertes az idei évben elért 45 százalék körüli emelkedéssel. A továbbra is magas olajárak pedig aligha ronthatják le a teljesítményt, azonban a tágabb energiaszektorban további diverzifikációs lehetőséget nyújtanak a zöldenergiacégek is, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy hosszú távon alacsony volt a korreláció a két szektor teljesítménye között.