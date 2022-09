Egy képletcsokor alapján állították sorrendbe a Société Générale (SocGen) elemzői a feltörekvő piaci devizák sérülékenységét a dollárral szembeni árfolyamban abban az esetben, ha tartós marad az Oroszország körüli geopolitikai feszültség. A forint az élen szerepel, és ez rámutat arra, mi lehetett a legerősebb tényező, amely alulteljesítővé tette a forintot a régióban az ukrajnai háború kirobbanása óta.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A SocGen szerkesztette piaci „lázmérő” olyan tényezőket mért le, mint a korreláció a dollár általános árfolyam-alakulásával, a háború kitörése utáni három hónap teljesítménye a zöldhasú ellenében, illetve a befektetési mozgások ebben az időszakban.

Piaci jelentéseinkben gyakran említettük, hogy a közép-európai devizák árfolyama erősen korrelál a dollár mozgásaival. Valamennyiük esetében – beleértve a lejt is – ezt erősítik meg a SocGen táblázatai, és a korreláció a dollárkeresztjeikben erősebb, mint az euróárfolyamaikban, ám az utóbbi esetében is működik.

A közép-európai devizák emellett valamennyi számbavett tényezőben rosszabbul teljesítették, mint szinte az összes deviza más feltörekvő régiókban (ami talán annyira nem meglepő, tekintve földrajzi közelségünket a háborúhoz, és a jövedelmeink függőségét a konfliktus felforgatta energiapiacoktól). Az összesítés szerint a legsérülékenyebb a konfliktusra a forint, a zloty, a cseh korona, a rand és a lej dollárral szembeni árfolyama, ebben a sorrendben, és csak ezután következik a más okokból viharvert török líra.

A - szerdán rekord mélypontokra süllyedt - forintra és a zlotyra nehezedő további negatív tényezők közt szokták említeni az EU-utalások késlekedését Budapestre, illetve Varsóba, és az ezt a témát érintő hírek csakugyan meg is szokták mozgatni ezeket a devizákat, az alulteljesítésüket emellett a SocGen dollár-háború lázmérője is megmagyarázza. (Igaz, ennek az összetevőit is befolyásolhatta az EU-pénzek ügye.)

A francia bank elemzőit a felmért kockázat arra vezette, hogy két egymást követő jegyzetben is a dollár vásárlását ajánlották a vastagon veszélyeztetett devizákkal szemben. Keddi javaslatuk még az volt, hogy a dollárt egy devizakosár ellen érdemes venni, amelyben a forint, a zloty, a cseh korona és a rand szerepel. Szerdán már egyenként is kiadták az eladási javaslatot ezekre a devizákra dollár ellenében, „hogy hangsúlyozzuk a dollárvételi téma dominanciáját és fontosságát a jelen piaci környezetben” – írta jegyzetében Phoenix Kalen feltörekvő piaci főstratéga.

Az is figyelemreméltó, hogy ezzel nemes egyszerűséggel félresöpörtek egy olyan témát, amelyet az elmúlt több mint egy évben az egyik fő árfolyam-befolyásoló tényezőként emlegettek: a régió jegybanki kamatemeléseit, amelyekkel fékezték a devizák gyengülését (illetve a csehek esetében a hatalmas devizaeladásokat a jegybanki tartalékokból). Sőt, tulajdonképpen az egész belföldi gazdaságpolitikát.

Úgy gondoljuk, hogy a makrotényezőknek aránytalanul nagy a súlyuk a feltörekvő piaci értékeltségekben, messze elhomályosítva a fundamentumokat és a szokványostól eltérő belföldi fejleményeket

– írta Kalen.

A dollárvételi ajánlat kockázata az, ha lecsitul az orosz háború Ukrajnában, nagyot vékonyodnak az amerikai kamatemelési vagy állampapírhozam-emelkedési várakozások, visszatér a kockázati étvágy a befektetők közé, megjelennek a növekedés magára találásának jelei, vagy ha sokan realizálnak profitot a közelmúlt vad piaci mozgásai után – óvott a SocGen.