Újfent izgalmas szinteken jár a Tesla árfolyama, miután az utóbbi időszakban 270 dollár közelébe csúszott vissza. Legutóbb szeptember elején járt itt a papír, de már rövid távon sikerült 310 dollár fölé is eljutnia a részvénynek, szép teljesítményt produkálva szeptember során, most pedig ismét az érdekes szinteknél található.

Összességében tehát ez egy oldalazásnak tűnik egyelőre, de az alsó szintek közelsége miatt izgalmas a papír. Ráadásul a sáv is igen széles, a 40 dollár körüli távolság pedig szép mozgásteret jelölhet ki a kalandvágyó tréderek számára, noha egy igen volatilis és bizonytalan piaci környezetben.

Az indikátorok alapján amúgy felemás a rövid távú kép. Az MACD egy enyhébb eladási szignálon van túl, az RSI pedig 40 körüli értékével nem adja jelét komolyabb negatívumoknak. Ha a mostani nemzetközi hangulatban is sikerülne javulnia, mint ahogyan az szerdán látható volt, akkor a Tesla ismét felfelé indulhatna el a fontos szintről, ezért rövid távon érdemes lehet figyelni.

A következő fontos esemény a gyorsjelentés lesz majd, azt megelőzően pedig az értékesítési adatok az autók eladásáról, ami már figyelemre méltó indikáció lehet. Az utóbbi időben javult a mérethatékonyság, ennek alapján pedig várhatóan javuló marzsokra lehet majd kilátás. Közben a Tesla bevételei vélhetően továbbra is szépen erősödhettek, az elemzők éves szinten 65 százalékos bővülést várnak a bázishoz képest. A második fél évben eszerint további profiterősödés is várható, a következő négy negyedévben pedig már öt dollár körüli EPS-t vár a konszenzus.

Persze az értékeltség még mindig nem nevezhető alacsonynak, a 60-as P/E ráta a piac egészét tekintve is igen magasnak számít, nem sok hasonló céget lehet látni az amerikai részvények között. A következő években ilyen eladási számok mellett dinamikus maradhat a profit bővülése, 2024-re már 7 dolláros lehet az EPS, és évente majdnem egy dollárral bővülhet később is.

Bár az értékeltség több évre előretekintve sem alacsony, indokolható is lehet a prémium mértéke. A Tesla ugyanis a piaci cégek között abban is ritka, hogy stabil növekedésre lehet képes a tervek és az előző éves adatok szerint, emiatt továbbra is érdemes lehet figyelni a papírt. A növekedési cégnek egy bizonytalanabb környezetben még nagyobb lehet a vonzerereje a befektetői palettán, persze egy izgalmas és kedvezőbb technikai képet sosem árt megvárni az időzítéshez.