Szabadesésben a lakberendezési lánc részvényei a cégvezető tragikus halála után

Gustavo Arnal múlt pénteki halálát hivatalosan is öngyilkosságnak minősítette a New York-i halottkém. A hétfői kereskedési szünnap után beszakadtak a Bed Bath & Beyond részvényei.

3 órája | Szerző: K. T.

Tizenhat százalékkal zuhantak a keddi amerikai tőzsdenyitás után a Bed Bath & Beyond részvényei, miután a cég pénzügyi igazgatója múlt pénteki halálát öngyilkosságnak minősítették a New York-i orvosszakértők. Fotó: Shutterstock A halál hivatalos okaként megjelölt öngyilkosságról elsőként a New York Post számolt be kedden. Az Egyesült Államokban hétfőn a munka ünnepe miatt zárva tartottak a tőzsdék, a piac csak most tudott reagálni a hétvégén történtekre. Gustavo Arnal múlt pénteken vesztette életét, miután kizuhant a város Tribeca negyedében található, egyedi alakja miatt Jenga toronyként ismert felhőkarcoló 18. emeletéről. Az 52 esztendős pénzügyi szakember, aki még 2020 tavaszán érkezett a lakberendezési üzletlánchoz, alig pár nappal azután vetette ki magát a toronyház ablakán, hogy pert indítottak ellene a cég részvényárfolyamának manipulálása miatt. A nehéz helyzetben lévő társaság, amelynek papírja mémrészvénnyé avanzsált, múlt héten jelentette be, hogy kereskedelmi stratégiájának átalakítása mellett bezárja több mint 150 üzletét és elbocsátja dolgozóinak mintegy ötödét, hogy az utóbbi időszakot jellemző veszteségek után visszatérhessen a profittermeléshez. A vállalat kedden azt is bejelentette, hogy a tragikusan elhunyt Arnal helyére ideiglenesen Laura Crossent, a cég főkönyvelőjét nevezi ki a pénzügyi igazgatói posztra. A társaság részvényei a keddi szabadeséssel együtt már piaci értékük felét elveszítették idén.



