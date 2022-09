A magas gázárak miatt az LNG-szállítási piac egyre koncentráltabb, s a nagy világcégek kiszorítják a piacról a kisebb szereplőket. Változás csak 2026-tól várható, mert az addigra megvalósuló cseppfolyósított földgázberuházások vélhetően mérsékelik a gázpiac kifeszítettségét.

Középtávon komoly bajban vannak a szegényebb országok, de a nagy ázsiai gazdaságok is erős költségnyomással szembesülnek.

A globális LNG-piac mérete megduplázódott az elmúlt 10 évben. Több tucat új szereplő lépett a piacra, s a kisebb kereskedő cégek is sikeresen terjeszkedhettek. Tavaly Kínába már az LNG-import 20 százalékát szállították kisebb piaci szereplők. Ám

a két évvel ezelőtti 15-20 millió dollárról mára 175–200 millió dollárra emelkedett egy LNG-rakomány azonnali ára, ami szeizmikus hatást váltott ki a piacon.

Hirtelen megugrott a kereskedéshez szükséges forgótőkeigény, miután az LNG irányadó ára a 2020-as rekordmélységű, 2 dollár/millió brit hőegységről (mmBtu) idén augusztusig, a rekordmagasságú 57 dollárra emelkedett. Bár az árjegyzés a közelmúltban valamelyest csillapodott, de a 38 dollár/mmBtu is kiemelkedő szint.

A hitelhez jutás a legnagyobb kihívás, amellyel most a piaci szereplőknek szembesülniük kell

– mondta Ben Sutton, a Six One Commodities amerikai LNG-kereskedő vezérigazgatója, hozzátéve: cégének is vissza kellett vágnia a szállítási volument, miután 2021 harmadik negyedévében az árak megugrottak. A rövid távú piaci volatilitás megnövelte a kereskedők kockázatát, mivel most a geopolitikai feszültségek rángatják a kurzust, felülírva a fundamentumok által vezérelt klasszikus árjegyzést. Míg Pablo Galante Escobar, a Vitol energiakereskedő globális LNG-vezetője úgy fogalmazott egy milánói konferencián, hogy

az LNG a gazdagok luxuscikke lett.

A piac egyre inkább torzul, a koncentráció nyertesei a Shell, a BP és TotalEnergies olajtársaságok, valamint a Vitol, a Trafigura, a Gunvor és a Glencore kereskedőházak.

A Shell és a TotalEnergies együttes portfóliója 110 millió tonnára becsülhető a 400 millió tonnás LNG-piacból – mondta Jason Feer, a Poten & Partners energetikai és szállítási tanácsadó cég globális vezetője. Ha ehhez hozzáadjuk a Qatar Energy 70 millió tonnás portfólióját és a körülbelül 30 millióra becsült BP kitettséget, akkor

négy szereplő a piac több mint felét képviseli.

Egyes térségek energiaszegénységét súlyosbítja, hogy

az eredetileg fejlődő országokba szánt amerikai LNG-szállítmányok most az európai piacra kerülnek.

Nagy vesztesei ennek Pakisztán és Banglades, amelyek nagy arányban vásároltak az azonnali piacon, s idén áramtermelési válsággal is küzdenek. De az indiai olajügyi minisztérium adatai szerint még India LNG-importja is 20 százalékkal drágult éves szinten, miközben a havi import mennyisége folyamatosan csökken.

Az LNG árazását magasan tartja az európai geopolitikai feszültség, a kapacitásbővítő projektek lassú haladása, s az aggodalom, hogy a piactól idén eltávolodott Kína egyszer feloldja a karantén korlátozásokat.