Elon Musk ritkán néz szembe tetteinek következményeivel, ám miután egyre valószínűbbé vált, hogy a bíróság a közösségi média javára dönt és kötelezni fogja arra, hogy tartsa be az általa is aláírt szerződést, Musk végül úgy döntött, hogy tényleg megvásárolja a Twittert, mégpedig az eredetileg javasolt áron.

Fotó: NurPhoto

Musk azt követően kívánt visszatáncolni az üzlettől, hogy egyre több jel utalt az online hirdetési piac lelassulására, amit jelez, hogy

az ajánlat megtétele óta a Google, a Facebook és a Snapchat anyavállalatai a tőzsdén átlagosan 34 százalékot veszítettek értékükből,

így nem csoda, hogy meggondolta magát. Azonban erre a szerződés aláírását követően nincs mód, így a Twitter pert is indított a tranzakció kikényszerítése céljából, aminek megnyerésére a szakértők szerint jó esélye is volt.

A keddi nap során a Twitter kereskedését fel is függesztették, hiszen hatalmasat ugrott az árfolyam a hírek hatására, ám azt végül ismét engedélyezték és végül 22 százalékos erősödéssel, a felvásárlási ár közelében zárták a napot a cég részvényei.

A 44 milliárd dolláros tranzakció kivitelezéséhez a Tesla-vezérnek nem kell a teljes összeget kifizetnie, hiszen mintegy 7 milliárd dollár értékben mások is beszállnak az ügyletbe, és a vételi ár egy részét hitelből fedezik. Ez a The Wall Street Journal szerint a legutóbbi finanszírozási tervben 13 milliárd dollár lehet, amelyet olyan bankok dobhatnak össze, mint a Morgan Stanley, a Barclays vagy a Bank of America.

A Twitter ezen adósság nélkül 2021-ben 51 millió dollárt fizethetett kamatokra, ami az új adóssággal 850 millió dollárra nőhet, a vállalat 1,4 milliárd dolláros nyereségének több mint a felére.

Ráadásul mivel a hitelek egy része változó kamatozású, ez könnyen tovább nőhet, hiszen a Fed várhatóan tovább emeli a kamatok szintjét. Mindez a bankok számára sem feltétlenül kedvező, ugyanis azok hasonló tranzakciók után az adósságot általában tovább értékesítik, hogy eltávolítsák könyveikből, ám a hitelpiacok részéről nincs nagyon meg az étvágy azok megvásárlására. A Citrix Systems felvásárlását segítő bankok a közelmúltban több mint félmilliárd dollár veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni, amit a Twitter-felvásárlás kapcsán újabb veszteségek tetézhetnek.

A Musk és a Twitter közötti per tárgyalása az eredeti tervek szerint október 17-én kezdődött volna meg.

Az ügy során nyilvánosságra került iratok számos érdekes részletet mutattak be a milliárdos felvásárlási terveiről, így kiderült, hogy Muskot az egykor a PayPalnál vele együtt dolgozó libertariánus barátai, mint például Peter Thiel vagy David Sacks támogatták, de második felesége, Talulah Riley is sürgette, hogy vegye meg a vállalatot, ahogy annak alapítója Jack Dorsey is. Fény derült arra is, hogy az FTX kriptotőzsde mögött álló milliárdos Sam Bankman-Fried is érdeklődött az ügylet iránt.

Hogy mi fog történni a Twitterrel, ha sikerül nyélbe ütni az ügyletet, azt nem tudni, de Musk ismét elővette egyik első vállalkozása nevét, hiszen azt írja, a felvásárlása felgyorsítja az X, a mindenes alkalmazás megszületését. A Musk által alapított X.com és a Thiel-féle Confinityből jött létre a PayPal.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Musk korábban arról is beszélt, hogy visszacsábítaná Donald Trumpot az oldalra, és a moderálási szabályokat lazítaná a szólásszabadság érdekében. Beszélt arról is, hogy a spam és bot fiókok ellen lépne fel erőteljesebben és kevesebb teret hagyna a reklámoknak, ugyanakkor fizetős is lehet az oldal. A milliárdos ígéretei azonban gyakran maradnak beváltatlanul.

Az sem feltétlenül biztos, hogy a lépéssel Musk elkerülheti a tárgyalást, jogi szakértők szerint ugyanis az ügyben eljáró bíró bizonyosságot várhat el a tranzakciót illetően.