Folytatódik a dinamikus helyreállás az európai fapados légitársaságoknál, szeptemberben a Wizz Air és a Ryanair is másfélszeresére növelte utasszámát a tavalyi időszakhoz képest.

Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air utasforgalma 52 százalékkal ugrott meg szeptemberben éves alapon, a magyar hátterű diszkont légitársaság 4,6 millió utast szállított. A járatok kihasználtsága is számottevően javult, a tavalyi 78 százalék után múlt hónapban a helyek 87 százalékát tudta feltölteni a társaság.

A turisztikai főszezon lecsengése ezzel együtt érzékelhető a kedden közzétett forgalmi adatokból, augusztushoz képest közel 300 ezerrel kevesebben választották a Wizz Airt, a járatok töltöttsége pedig némileg ugyancsak elmaradt a nyár végi 90,5 százaléktól.

Az elmúlt 12 hónap során ezzel már átlépte a 41 milliós utasszámot a londoni börzén jegyzett társaság, mindezt 85 százalékos járatkihasználtság mellett. Ez bő két és félszerese a pandémiától még jócskán sújtott egy évvel korábbi időszakénak, a dinamika lekörözte a kapacitások bővülését is. A járatok kihasználtsága eközben 17 százalékponttal javult.

Jól futott a versenytárs Ryanair szekere is, amely szeptemberben 15,9 millió utast reptetett, kereken ötven százalékkal többet, mint 2021 azonos időszakában.

Az ír fapados társaság az első őszi hónapban korábban még sosem regisztrált ekkora forgalmat, és története során a mostani volt a harmadik legerősebb hónap.

Az 5,3 milliós bővülés mellett a gépek töltöttségét is sikerült számottevően feltornázni, a tavalyi 19 százalék helyett csupán az ülések hat százaléka maradt üresen.

Az augusztusi rekordforgalomtól is csupán egymillió utassal maradt el a vállalat – a járatkihasználtság akkor valamivel jobb, 96 százalék volt –, amelynek vezetője, Michael O’Leary múlt hónapban a magyar fővárosban jelentette be, hogy nyolc Budapestről induló járatot is töröl, illetve több más vonalon is csökkenti a járatok számát a téli szezonban az extraprofitadó miatt.

A Ryanair a jövő márciusban záruló üzleti év során 166,5 millió utasra számít, amivel jelentősen túlszárnyalná a 2019-es 149 milliós forgalmi csúcsot.

A Wizz Air részvényei három százalékkal, a Ryanair kurzusa pedig 3,7 százalékkal pattant fel kedd délelőtt a további javulást mutató utasforgalmi adatok közzétételét követően.