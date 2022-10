Az idei év a medve jegyében telt eddig a tőzsdéken, és bár tegnap egy szép felpattanást láthattunk világszerte az indexekben, az egyedi részvényekben a 20 százalékos napi ugrás ritkaság mostanában. Márpedig a Roblox ezt produkálta, egész pontosan 19,83 százalékkal került feljebb, 42,60 dollárra.

Fotó: Getty Images

A hirtelen hegymenet nem volt véletlen: a főleg kiskamaszok körében népszerű, videójátékokat üzemeltető társaság, amelyet már-már közösségi médiának is tekintenek, beszámolt a szeptemberi felhasználószám alakulásról, és a felhasználók költési hajlandóságáról, és a számok hosszú stagnálás után kedvező fordulatra utaltak. A szeptemberi árbevétel 212 és 219 millió dollár között volt a társaság előzetes adatai szerint, ami a 210 milliós elemzői várakozásokhoz képest kedvező teljesítmény. Az összesített negyedéves bevétel ennek alapján 695,5 millió dollár lehet, ami ugyancsak meghaladja a 690 milliós várakozásokat.

A Robloxnak 57,8 millió napi szinten aktív felhasználója van, ami 23 százalékos növekedés éves szinten. A felhasználók döntően a 11–13 éves kiskamaszok körül kerülnek ki, akik körében igen népszerű a platform, és viszonylag sok időt töltenek a felületen, ugyanakkor a költési hajlandóságot értelemszerűen szüleik döntése mérsékli. A platform alapvetően ingyenes, de a különböző játékokban bizonyos funkciókhoz a platform saját játékvalutája szükséges, amihez dollárban megadott összegekkel, kártyás vásárlással lehet hozzájutni.

A Roblox népszerűségét az adja, hogy bárki fejleszthet a platformhoz igazodó játékot, amelynek árbevételéből részesedést kap. A portálon így rengeteg játék van már, ha a felhasználók unják az egyiket, léphetnek a következőre, miközben egy ablakban írhatnak egymásnak.

A részvényt tavaly év elején vezették be a New York-i tőzsdére, amikor a Covid-lezárások miatt megnőtt a felhasználók játékkal töltött ideje, és gyorsan emelkedett a felhasználószám. A kereskedés 70 dollár körül indult, az ár enyhén emelkedett, majd a legfontosabb időszakban, a halloweeni hétvégén három napra leállt a szerver, a felhasználók legnagyobb bosszúságára. Ezek után

logikus lett volna a részvény esése, ezzel szemben azonban kilőtt az ár 80-ról 140 dollárig,

amit jó eséllyel kényszerű shortzárások okoztak, hisz mitől menne el jobban a részvény esésére játszók kedve, mint attól, hogy a legaktívabb időszakban hiba lép fel, és utána az ár mégis emelkedik.

Ezt követően azonban masszív esés kezdődött: az árbevétel nem nőtt a várakozások szerint, a cégnek nem sikerült még nyereségessé válnia, a befektetők pedig megijedtek attól, hogy a járvánnyal kapcsolatos lezárások megszűnése után a fő felhasználók, a gyerekek inkább kültéri szabadidős tevékenységet választanak. Ez kezdetben így is volt, de mostanra visszaállt az egyensúly, és megint több időt töltenek a felületen, ha nem is annyit, mint a járvány alatt, és a költési hajlandóság is növekedett, a felhasználószám pedig gyorsan nő. A felület annyira népszerű az adott korosztályban, hogy a felhasználók minden ismerősüket bevonzzák korosztályukon belül.

A papír májusban 22 dollár alatt érte el mélypontját, vagyis a csúcsáról értéke 85 százalékát vesztette el. Ezt követően kissé feljebb jött az ár, majd jórészt a 35-45 dolláros sávban kereskedtek vele. Kérdés, hogy a tegnapi nagy ugrás egy emelkedő trend kezdete-e, a negyedéves eredmény november 7-én jön ki, a döntő azonban az lesz, hogy a következő negyedévekben